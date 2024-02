Há 2h e 51min

No «Dois às 10», recebemos Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Merche Romero para a nossa rubrica «Conversas de café». Comentámos uma notícia sobre a atriz Margarida Corceiro, que integra o elenco de «Morangos com Açúcar». A atriz revela que está solteira a realça as características para o seu namorado ideal.