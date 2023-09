Margarida Pinto Correia mantém uma relação com o jornalista Sérgio Figueiredo: «É um cuidador, é estranhíssimo para mim»

Há 2h e 13min

No «Goucha», a convidada conta como conheceu o seu companheiro com a qual mantêm uma relação há já 8 anos e admite que viver com ele foi uma aprendizagem.