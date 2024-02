Há 2h e 54min

No «Dois às 10», Marie, a ex-concorrente do «Big Brother Famosos 2», revela que passou por uma fase difícil na sua vida, com momentos em que foi roubada, em que teve de pedir ajuda aos pais para sair de um país estrangeiro onde «não sabia o que estava a fazer da vida» e como o pai foi essencial mudar a sua vida.