Há 2h e 13min

Na Atualidade do «Dois às 10», Maria Botelho Moniz, grávida de 8 meses, em choque com o caso de uma mulher que, assim que soube que estava grávida, planeou matar o bebé, escondendo a gravidez do pai da criança e da família. Fez o parto sozinha, enfiou o recém-nascido em vários sacos de plástico e deitou-o ao lixo. O bebé esteve 6 horas a morrer asfixiado.