Maria Botelho Moniz deixa apelo: «Se fosse uma filha sua, não gostava que as pessoas ajudassem?»

Há 2h e 9min

No «Dois às 10», Filipe e Liliana Monteiro falam das dificuldades que passam para sustentar as terapias da filha Sofia, que sofre de paralisia cerebral e falam do montante que estão a tentar angariar para resolver um dos maiores problemas de mobilidade da jovem.