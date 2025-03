Maria Botelho Moniz entusiasmada com estreia: «É o melhor bombom que me deram!»

Há 54 min

No «Dois às 10», Maria Botelho Moniz e Cristina Ferreira conversaram sobre a estreia de um novo formato da TVI. Maria, a apresentadora do programa «Quem Vai Entrar», partilhou o seu entusiasmo e algumas novidades sobre o formato. Quatro candidatos vão entrar numa casa transparente no centro comercial UBBO, na Amadora, e estarão sujeitos à observação do público durante 48 horas. O público terá o poder de decidir qual deles entrará oficialmente na casa do «Big Brother 25». Cláudio Ramos anunciará o escolhido no domingo à noite. As votações podem ser feitas através da aplicação TVI Reality. Saiba mais em TVI Player