Hoje às 17:06

No «Goucha», ouvimos o testemunho de Manuel Mendes, que ficou sem parte do braço esquerdo com apenas nove anos de idade, após acidente com máquina agrícola. Em estúdio, o nosso convidado explica-nos como é que o desporto o ajudou a lidar com a sua deficiência. Manuel ficou em 3º lugar nos Paralímpicos do Rio de Janeiro.