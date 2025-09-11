Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Maria Botelho Moniz levanta o véu sobre a gala final do Big Brother Verão

Há 31 min
Maria Botelho Moniz levanta o véu sobre a gala final do Big Brother Verão

A poucos dias da final do Big Brother Verão, Maria Botelho Moniz fez o balanço deste grande desafio da sua vida profissional.

A apresentadora das galas de domingo e do Especial partilhou que este projeto foi um verdadeiro desafio pessoal e profissional, no qual aprendeu a confiar mais no seu trabalho, sabendo que consegue agarrar um projeto destes com toda a força.

Maria levantou ainda o véu sobre a grande final, que se realiza já esta sexta-feira, 12 de setembro, no Parque dos Poetas, em Oeiras: «Estamos à espera de milhares de pessoas», revelou, prometendo uma noite emocionante e memorável.

Com o coração cheio e a missão cumprida, a apresentadora não escondeu a emoção ao refletir sobre os últimos meses: «Não me podia ter dedicado mais».

Veja a entrevista completa.

