Maria Botelho Moniz revela os seus desejos de grávida: «O desejo que eu tenho é fruta... Só como fruta»

Há 2h e 51min

No Dois às 10, Maria Botelho Moniz, grávida de 8 meses, explica os desejos que tem tido, nesta fase da gravidez.

Foi também no Instagram que Maria Botelho Moniz encantou os seus seguidores com algumas fotografias da preparação para o parto. Partilhou fotografias de várias peças de roupa, lençóis, mantas, peluches e meias do seu bebé, depois de serem lavadas, para estarem prontas para receber aquele que é o primeiro filho de Maria Botelho Moniz e Pedro Bianchi Prata.

Muitos foram os comentários de ternura: «Fazer o ninho é um momento único e especial», escreveu Catarina Raminhos; «Aí vem ele» disse Susana Dias Ramos; «Vai correr tudo bem» desejou Dania Neto.

Já há pouco tempo, no Instagram do Dois às 10, Maria Botelho Moniz partilhou a sua rotina diária como apresentadora das manhãs da TVI. Desde a chegada, a passagem pela maquilhagem, a preparação para o programa e o começo do mesmo, Maria mostrou todos os bastidores. Mas o que mais impressionou foi quando mostrou os presentes que lhe chegam às mãos em estúdio, enviados com carinho pelos fãs do programa. «Coisas que acontecem quase todas as manhãs e que me comovem profundamente», começou por explicar Maria Botelho Moniz, com um desses presentes na mão, que muitas vezes são peças feitas à mão, com todo o cuidado e carinho.

Também já revelou em direto que, em conjunto com Pedro Bianchi Prata, já escolheu o nome para o seu menino.