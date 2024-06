Maria Botelho Moniz revela: «Senti o meu pai no quarto do Vicente»

Hoje às 17:57

No «Goucha», ouvimos o testemunho de Sílvia Costa, que diz comunicar com os anjos. A nossa convidada explica todo o processo de comunicação com os anjos e diz-nos de que forma é que recebe as respostas desse mesmo anjo da guarda. Questionada por Maria Botelho Moniz sobre a imagem dos anjos, Sílvia esclarece tudo. Depois, a nossa apresentadora faz uma revelação em primeira mão, e Sílvia esclarece que os anjos da guarda não têm a missão de proteger, e explica-nos então qual é a função dos mesmos.