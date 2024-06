Há 3h e 48min

No «Goucha», ouvimos o testemunho da atriz e comentadora da TVI Inês Simões, que nos fala da sua vida e carreira, nomeadamente a sua passagem pela série juvenil «Morangos com Açúcar». A comentadora diz-nos quais são os seus sonhos para o futuro. No final da conversa, Maria Botelho Moniz tece largo elogio a Inês Simões.