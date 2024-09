Há 39 min

Cayetano Rivera marca presença na apresentação do documentário de Maria Cerqueira Gomes, no qual a apresentadora da TVI mostra o seu dia a dia. A apresentadora da TVI chegou ao local de braço dado com o namorado, o toureiro espanhol Cayetano Rivera. Enquanto tiravam fotografias, os dois mostraram-se muito cúmplices e sorridentes. Veja o vídeo.