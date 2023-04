Há 2h e 5min

No «Dois às 10», a apresentadora admite-se chocada com o acidente que tirou a vida a uma mulher grávida. António Teixeira, inspetor-chefe da PJ, comenta a gravide do caso. Patrícia Cipriano, advogada, lamenta o caso e analisa as consequências legais para os condutores que levaram esta mulher à morte.