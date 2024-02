Maria e José têm 33 anos de diferença e estão juntos há 20: «A sociedade olhava para nós de forma critica»

Há 2h e 24min

No «Dois às 10», o casal conta como se conheceu, revela ter alguma diferença de idades e como esta foi um problema no início. Problema ao qual o amor deu a volta. Maria Luís Gameiro diz que além do amor pelo José, descobriu com ele o amor pelo mundo automobilístico e pelo todo-o-terreno, sendo hoje ela a competir pelos dois. Ambos admitem que são muito competitivos.