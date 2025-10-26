Maria enfrentou a dor, a violência e a solidão - 40 anos depois quer agradecer a quem lhe salvou a vida

Há 2h e 49min

Em «Momento Certo», conhecemos a história de Maria.

Há vidas que nos põem à prova, que teimam em testar os nossos limites. E quando tudo parece acalmar, surgem novos obstáculos. A vida de Maria é assim. Ou foi assim. Enfrentou desafios constantes desde que nasceu. O pai nunca quis saber dela, a mãe morreu quando tinha apenas oito anos. A partir daí, Maria Esperança teve de batalhar muito. Veio para Portugal e encontrou nos braços de um homem que lhe fazia juras de amor eterno o colo que não tinha. Acreditou nele, apaixonou-se… e engravidou. Mas, rapidamente, aquele que seria o herói virou monstro. Começou a ter crises de ciúmes, a agredi-la… e até, podemos mesmo dizê-lo, a prendê-la em casa. Maria não esquece que chegou a perder um filho, na barriga, após um episódio de violência. E o que esta mulher também não esquece é quem a ajudou. Certo dia, quando confrontada por uma cliente a quem fazia trabalhos de costura, admitiu o terror que vivia. Foi precisamente essa cliente, de seu nome Marinha, que a salvou. Ela e um casal mais velho que acolheu Maria Esperança e os dois filhos sem hesitar. Já lá vão mais de 40 anos. Os tempos eram outros e Maria perdeu-lhes o rasto. Mas nunca desistiu de os encontrar. Por isso contactou a nossa equipa. E é por isso que está aqui hoje, para um agradecimento que guarda há várias décadas. Será que é agora que o vai conseguir realizar? Vamos ver! Afinal… Maria é também Esperança – de nome e de caráter.