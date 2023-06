Há 1h e 41min

No Goucha, conhecemos Maria Fernanda Cruz e Joaquim Oliveira, pais de Fernando, um jovem que foi encontrado sem vida numa mata em Mira. A polícia declarou que se teria tratado de um suicídio, mas os pais de Fernando acreditam que este poderá ter sido assassinado. Maria Fernanda recorda os registos de chamadas suspeitos no dia do desaparecimento.