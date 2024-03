Há 2h e 47min

No «Goucha», ouvimos o testemunho da jornalista Maria João Rosa, que é cuidadora da mãe há 12 anos. A mãe da jornalista sofre de Alzheimer. A nossa convidada revela que nunca teve uma relação com o pai, e explica que este nunca mostrou interesse em conhecê-la. A jornalista da TVI explica ainda que nunca foi muito 'maternal' e de como lida com o assunto da maternidade.