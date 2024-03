Maria João Rosa sobre a doença da mãe: «Ficou um bebé nas minhas mãos. De um dia para o outro, tinha uma recém-nascida»

Há 2h e 41min

No «Goucha», ouvimos o testemunho da jornalista Maria João Rosa, que é cuidadora da mãe há 12 anos. A mãe da jornalista sofre de Alzheimer. A nossa convidada fala-nos da altura em que precisou de ir viver com a mãe, tudo isto de um 'dia para o outro', e dos sacrifícios que teve de fazer para assegurar os cuidados da mãe doente. A jornalista na TVI fala-nos do momento em que precisou de colocar a mãe num lar.