Maria José Sousa: de funcionária pública a cozinheira de sucesso!

Há 1h e 22min

No «Goucha», a convidada fala daquilo que a levou adquirir a «Taberna do Adro» com o marido e como era importante para si preservar a gastronomia local. Maria José recorda o marido, que faleceu recentemente, com saudades.