Maria José Sousa e o sucesso como cozinheira em televisão: «Pensei que ninguém ia gostar»

Há 56 min

No «Goucha», a cozinheira admite que o objetivo das suas receitas é «salvar a cozinha dos nossos avós». Revela-se surpreendida com o quantos as pessoas gostaram do programa «A Nossa Cozinha» e das suas receitas.