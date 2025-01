Há 36 min

No «Dois às 10», Maria Lurdes Diniz, mãe de Joana Diniz, esteve no programa para comentar a prestação e a experiência da filha no "Secret Story - Desafio Final", e esclarecer a polémica com Cinha Jardim. A mãe orgulhosa falou sobre os desafios e alegrias da filha no programa.