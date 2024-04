Maria pegou nos filhos e saiu de casa por não amar o marido: «Fui julgada em praça pública»

Há 2h e 15min

No «Goucha», ouvimos o testemunho de vida de Maria Saramago, que viveu uma relação doentia e tóxica, tendo fugido de casa com uma filha que é portadora de uma paralisia. A nossa convidada recorda o seu primeiro casamento aos 20 anos, sendo que ao fim de quatro anos, Maria fugiu de casa com os dois filhos. Segundo a nossa convidada, esta não se sentia feliz na relação e não sentia amor por parte desse companheiro.