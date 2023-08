Maria recorda momentos de horror: «Acordei com o vomitado em cima de mim, com o avião a pique»

Há 1h e 11min

No «Dois às 10», Maria Garnel recorda a viagem de regresso do Egipto onde um problema com o avião causou uma despressurização. Várias pessoas desmaiaram, inclusive as assistentes de bordo.