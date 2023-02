Maria recusa a companhia de Natália

13 fev, 22:47

Em «Quero é Viver», Maria (Rita Pereira) olha tensa para Natália (Fernanda Serrano) a dizer-lhe que vai ficar ali com ela em casa, e se for preciso até se muda para lá. Natália vê que deixou o tablet na faculdade e que vai ter de lá voltar. Maria fica aliviada, mas Natália diz-lhe de imediato que vai arranjar alguém para ficar com ela.