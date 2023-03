Maria regressa a casa, mas foge de imediato

Ontem às 09:57

Em «Quero é Viver», Maria (Rita Pereira) surge do interior e fica em choque a observar a boa disposição reinante, a sentir-se excluída. Lúcia (Leonor Seixas) faz uma festinha carinhosa em Maria do Loreto. Maria não aguenta presenciar aquilo e sai porta fora e todos se sobressaltam com o barulho da porta a bater. Zé Luís (Filipe Vargas) apressa-se a ver o que se passa. Constança repara no cheiro do perfume da mãe e suspeita que foi ela quem bateu com a porta de casa.