Maria Rueff fala do humor na representação: «A comédia é um paliativo»

Há 1h e 35min

No «Goucha», a atriz fala do humor como algo que a ajuda a viver e enfrentar as dificuldades da vida e da profissão. Recorda um dos últimos momentos da mãe e como esta a ensinou a não levar a vida a sério.