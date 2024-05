Maria Teresa Silva: «Gostava de ser feliz, era só o que queria, nem que fosse por 5 minutos»

Há 10 min

No «Dois às 10», conhecemos a história de Maria Teresa Silva. Teresa diz que começou «a lutar na vida» quando a avó morreu. Os pais estavam emigrados em França e foi a avó que a criou. Diz que os melhores anos da vida foram até aos 9 anos. Saiu da escola aos 14 anos e foi para a costura onde diz ter aprendido muito. Aos 12, 13 anos não se sentia bem com o corpo, fez dieta para emagrecer, mas nunca resultou. Casou aos 20 anos e depois de ser mãe engordou muito, chegou aos 120kg. Hoje aos 55 anos quando se olha ao espelho diz ver uma mulher triste, velha, com um ar cansado. Diz ter perdido muitos anos de vida a cuidar dos outros e muitas vezes com ingratidão. Perdeu a vontade da vida de tudo, e agora disse basta.