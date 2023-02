Maria teve de fugir de uma relação tóxica e seu maior sonho é recuperar o sorriso

14 dez 2022, 12:37

No «Dois às 10», Maria José Fontão conta ter tido sempre uma vida difícil uma vida com diculdades financeiras, um casamento que não foi fácil – conta que o marido não gostava de trabalhar e que tinha problemas com álcool. Cansada, Maria José acabou por pedir o divórcio e dedicar-se somente aos filhos. Nunca mais tentou refazer a vida com mais ninguém. o maior sonho dela era conseguir arranjar a dentição e poder ir ao casamento do filho do meio com um bom sorriso.