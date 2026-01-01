Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

Mariana - 1 de janeiro de 2026

Hoje às 01:45
Mariana - 1 de janeiro de 2026 - TVI

Mais Vistos

04:22

Este foi o gesto de Marisa após a vitória de Pedro. O momento romântico do casal comove qualquer um

Secret Story
Hoje às 01:08
1

Pedro é o grande vencedor do Secret Story 9. Entre lágrimas e euforia, a reação de Leandro não passou despercebida

Secret Story
Hoje às 01:02
2

Era das mulheres mais bonitas dos anos 2000 e o seu casamento foi um dos mais mediáticos. Agora, volta à TVI com a 1.ª Companhia

V+ TVI
Ontem às 15:34
3
02:57

O que se passa nos bastidores? Leandro recusa beijo de Marisa e Flávio Furtado expõe mau ambiente

Secret Story
Ontem às 23:27
4
03:20

Liliana tenta conter as lágrimas ao ouvir os comentadores: «Falhaste porque o fizeste no sítio errado»

Secret Story
Ontem às 23:57
5

Os portugueses viram-na transformar-se numa linda mulher, através da TVI. Hoje tem um novo estilo de vida e inspira outros a fazerem o mesmo

V+ TVI
30 dez, 12:34
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Gritos e aplausos! Este é o grande vencedor do Secret Story 9

Secret Story
Hoje às 00:49

O que se passa nos bastidores? Leandro recusa beijo de Marisa e Flávio Furtado expõe mau ambiente

Secret Story
Ontem às 23:27

Estas são as cores que não deve usar na passagem de ano, segundo o feng shui

V+ TVI
Ontem às 13:23

Vem aí em «Terra Forte»: Susette ouve confissão de Sammy e vê chance de eliminar Maria de Fátima

Novelas
Ontem às 10:25

No último dia de 2025, Ruy de Carvalho faz um pedido comovente

Novelas
Ontem às 09:40

Vai ter um castelo, hotel e mais de 40 atrações: eis o parque temático que vai fazer frente à Disneyland

Dois às 10
30 dez, 17:00

TVI PLAYER

Este foi o gesto de Marisa após a vitória de Pedro. O momento romântico do casal comove qualquer um

Secret Story
Hoje às 01:08

Liliana tenta conter as lágrimas ao ouvir os comentadores: «Falhaste porque o fizeste no sítio errado»

Secret Story
Ontem às 23:57

Todas as reações: Este é o grande vencedor com 58% dos votos

Secret Story
Hoje às 00:54

«Eu não gostei da…»: Flávio Furtado tem opinião polémica sobre Pedro

Secret Story
Hoje às 00:47

Secret Story - Gala Final - 31 de dezembro de 2025

Secret Story
Ontem às 21:30

Na grande final, como está a relação de Pedro e Marisa? Concorrente esclarece tudo: «Lá fora resolvemos...»

Secret Story
Ontem às 21:53
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Diário da Manhã - 1 de janeiro de 2026

Diário da Manhã
Hoje às 07:00

Mariana - 1 de janeiro de 2026

Mariana
Hoje às 01:45

Vai ou Racha - 31 de dezembro de 2025

Vai ou Racha
Hoje às 00:55

Gritos e aplausos! Este é o grande vencedor do Secret Story 9

Secret Story
Hoje às 00:49

Secret Story - Gala Final - 31 de dezembro de 2025

Secret Story
Ontem às 21:30

Secret Story - Diário - 31 de setembro de 2025

Secret Story
Ontem às 19:05
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Terra Forte»: Cobra quer arruinar a vida de Maria de Fátima

Novelas
Ontem às 09:00

Ana Guiomar é Amália em «Amor à Prova»: o aborto traumático que ela tenta esconder do mundo

Novelas
29 dez, 15:42

Ana Guiomar abre o coração: «Não precisavas de ter sido tão rígido»

Novelas
Ontem às 12:23

Carlos Areia quebra o silêncio sobre o seu estado de saúde: «Semanas de dor, de incerteza»

Novelas
Ontem às 10:31

Jessica Athayde faz desabafo sobre tema polémico: «Sempre achei profundamente inútil»

Novelas
Ontem às 11:28

Exclusivo «A Protegida»: JD descobre que é irmão de Mónica e afasta-se dela

Novelas
Ontem às 09:41