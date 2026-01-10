TVI PLAYER
Mariana - 10 de janeiro de 2026
Hoje às 02:00
Mais Vistos
Figuras públicas e ex-concorrentes da TVI prestam homenagem a Maycon Douglas
1ª Companhia
7 jan, 21:49
1
02:34
Nuno Janeiro em lágrimas durante a corrida matinal. O motivo emociona qualquer um
1ª Companhia
Hoje às 10:33
2
Último adeus a Maycon Douglas: Confirmado local e data das Cerimónias Fúnebres
1ª Companhia
Há 3h e 13min
3
O dinheiro não compra tudo: Cristiano Ronaldo viu a sua proposta ser recusada
V+ TVI
8 jan, 11:31
4
Não vá a um casamento sem ler isto. É este o valor em dinheiro que se deve oferecer
Dois às 10
Ontem às 14:00
5
Até lhe faltou a voz. Lavado em lágrimas, Rúben Silvestre despede-se de Maycon: «Amo-te»
1ª Companhia
Ontem às 12:37
6
EM DESTAQUE
pri
Emocionante. Renata Reis reage à morte de Maycon Douglas: «Só quero acreditar que é mentira»
Dois às 10
Ontem às 08:53
Filho e neto de figuras públicas, Noah tomou a decisão de mudar de sexo e hoje vive feliz ao lado da namorada
V+ TVI
Ontem às 14:38
Implacável, Catarina Miranda deixa aviso a cartomante após previsão polémica
1ª Companhia
8 jan, 22:35
Vem aí em «Amor à Prova»: Revelação inesperada de David muda tudo para Amália
Novelas
Ontem às 09:34
Posso ser multado por andar de bicicleta sem capacete? Saiba aqui
Dois às 10
8 jan, 15:45
Aparato policial à porta de casa. Ex-concorrente partilha momento de alta tensão
1ª Companhia
8 jan, 21:57
TVI PLAYER
De arrepiar! Renata Reis dedica canção emotiva a Maycon Douglas
1ª Companhia
Ontem às 09:23
Amor à Prova: Tomás pressiona Cris para se manter afastado do filho
Amor à Prova
Ontem às 22:00
Rodrigo Castelhano recusa-se a cumprir ordem da recruta da semana: «Não me apetece»
1ª Companhia
Há 1h e 17min
Nuno Janeiro em lágrimas durante a corrida matinal. O motivo emociona qualquer um
1ª Companhia
Hoje às 10:33
1ª Companhia - Extra - 9 de janeiro de 2026
1ª Companhia
Ontem às 23:55
«Tem que ser à moda antiga»: Noélia não é fã das "modernices" e dá opinião implacável aos colegas
1ª Companhia
Há 50 min
A ACONTECER
Diário da Manhã - 9 de janeiro de 2026
Diário da Manhã
Hoje às 07:00
Mariana - 10 de janeiro de 2026
Mariana
Hoje às 02:00
1ª Companhia - Extra - 9 de janeiro de 2026
1ª Companhia
Ontem às 23:55
Terra Forte: Dudu age mal com Flor e António
Terra Forte
Ontem às 23:55
Terra Forte: Rosa Maria deixa Glória irritada
Terra Forte
Ontem às 23:54
Terra Forte- Glória desculpa-se: «Eu não sou um demónio»
Terra Forte
Ontem às 23:53
NOVELAS
Vem aí em «Amor à Prova»: O momento em que Cris e Nico se conhecem
Novelas
Ontem às 10:40
Vem aí em «Terra Forte»: Flor fica em choque com revelação íntima de Sammy
Novelas
Ontem às 08:56
Morreu uma atriz muito acarinhada do público português
Novelas
Ontem às 09:44
Não vai acreditar onde Cristina Ferreira e João Monteiro estão de férias
Novelas
Ontem às 10:02
“A chorar a ver isto”: Marta Melro vive momento de fragilidade e deixa confissão
Novelas
Ontem às 15:09
Exclusivo «A Protegida»: Aruna faz um altar, mas Virgílio destrói tudo
Novelas
2 jan, 10:09