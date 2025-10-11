Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Mariana - 11 de outubro de 2025

Hoje às 02:00
Mariana - 11 de outubro de 2025 - TVI

Mais Vistos

«Há já muitos anos que pensava nisto»: Manuel Luís Goucha mostra-se entusiasmado com novo projeto profissional, que envolve Rui Oliveira

V+ TVI
9 out, 15:54
1
01:32

Clima aqueceu: Movimentações debaixo dos lençóis pela manhã levam Fábio a 'ameaçar' Liliana

Secret Story
Há 1h e 41min
2

Lembra-se do Tiago, dos Morangos com Açúcar 1? Hoje vive fora de Portugal e ganha prémios internacionais

V+ TVI
9 out, 11:19
3
08:10

Inédito: Vera e Pedro dançam agarrados sob o olhar atento de Marisa

Secret Story
Há 3h e 14min
4

Ana e Daniel são irmãos, têm dois filhos e lutam pelo direito a casar-se. A história de amor polémica que continua a agitar mentalidades

V+ TVI
9 set, 12:51
5

Perdeu a noiva, mas ganhou uma nova vida: Zé tem quase 100 mil seguidores e um novo emprego

Secret Story
9 out, 23:47
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Mãe de Cristiano Ronaldo tem encontro inesperado com ex-concorrente que tinha o segredo mais insólito de sempre

Secret Story
Ontem às 15:46

José Carlos Pereira surpreende fãs com confissão inesperada: «Pouca gente sabe mas…»

Novelas
Há 3h e 50min

Irmãos de Madeleine McCann descrevem “interações assustadoras” com jovem que diz ser a irmã desaparecida

Dois às 10
Ontem às 16:21

Bruna Gomes planeia acontecimento memorável: «É uma data importante»

Secret Story
Ontem às 16:59

Pedro Benevides deixa todos rendidos com gesto especial em noite inesquecível

V+ TVI
Ontem às 10:36

Bárbara Parada recorda período difícil e envolve Francisco Monteiro: «Só de pensar nessa fase dá-me ansiedade»

Secret Story
Ontem às 17:01

TVI PLAYER

Clima aqueceu: Movimentações debaixo dos lençóis pela manhã levam Fábio a 'ameaçar' Liliana

Secret Story
Há 1h e 41min

Vera provoca Fábio com frase inesperada: «Está-te a faltar uma coisa que eu sei»

Secret Story
Há 1h e 42min

Secret Story - Extra - 11 de outubro de 2025

Secret Story
Hoje às 00:10

A Protegida - Jorge encontra o home que Isabel não quer ouvir falar

A Protegida
Ontem às 23:30

Marisa em alerta: Pedro e Vera protagonizam momento de pura cumplicidade

Secret Story
Há 3h e 13min

“Bom dia, Liliana”: mensagem de Pedro Jorge deixa Marisa surpresa

Secret Story
Há 3h e 9min
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Diário da Manhã - 10 de outubro de 2025

Diário da Manhã
Hoje às 07:00

Mariana - 11 de outubro de 2025

Mariana
Hoje às 02:00

Secret Story - Extra - 11 de outubro de 2025

Secret Story
Hoje às 00:10

A Protegida - Jorge encontra o home que Isabel não quer ouvir falar

A Protegida
Ontem às 23:30

A Protegida: Duarte tem provas que Gina e Gonçalo se envolveram

A Protegida
Ontem às 23:30

«A Protegida» - «Eu conheço a mulher que lhe destruiu a vida: Isabel Nóbrega»

A Protegida
Ontem às 23:25
Mais

NOVELAS

Exclusivo «A Fazenda»: Revelamos o final de Ary e Júlia

Novelas
Ontem às 08:16

«Terra Forte»: Benedita Pereira, João Catarré, Rita Pereira e José Fidalgo... Quem é quem?

Novelas
9 out, 10:10

Vem aí em «A Protegida»: A pessoa que Isabel mais teme aparece e não está para brincadeiras

Novelas
Ontem às 09:55

Eles conquistaram o público: o casal sensação que ninguém esperava

Novelas
Ontem às 10:57

«Estou apaixonada»: este é o segredo de Ana Guiomar que todos querem copiar

Novelas
9 out, 15:31

Vem aí em «A Fazenda»: Zuri morre de medo do que pode estar prestes a acontecer

Novelas
Ontem às 09:33