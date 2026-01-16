TVI PLAYER
Mariana - 16 de janeiro de 2026
Hoje às 02:00
Carolina Nunes apanha todos de surpresa ao mostrar novo namorado: Conheça o eleito
1ª Companhia
Ontem às 22:53
1
Pela primeira vez, João Oliveira pronuncia-se sobre o fim da relação com Carolina Nunes
Big Brother
25 jul 2025, 21:19
2
Europa recebe novo parque temático que vai rivalizar com a Disneyland Paris
Dois às 10
Ontem às 17:00
3
Novo parque temático na Europa vai fazer corar a Disneyland Paris. Terá castelo, hotel e mais de 40 atrações
17 dez 2025, 16:39
4
Namorada de jogador de futebol português vê fotografias íntimas "espalhadas" pela Internet
V+ TVI
Ontem às 18:46
5
Ranking de Popularidade: Há uma concorrente em «queda livre» na segunda semana da 1ª Companhia
1ª Companhia
Ontem às 14:08
6
Insólito. Morreu o cunhado de Manuel Luís Goucha e o corpo foi trocado na morgue
Secret Story
Há 2h e 2min
Bruna Gomes e Bernardo Sousa deixam fãs ao rubro com novidade: «Não posso acreditar»
Dois às 10
Há 1h e 54min
Cristina Ferreira regressa ao destino onde teve a maior surpresa romântica com João Monteiro
1ª Companhia
Há 2h e 27min
Cláudio Ramos prepara algo em segredo e deixa comentadores surpreendidos com pedido
V+ TVI
Ontem às 19:44
Este é o esconderijo de Matilde Breyner… e a reação dos fãs é hilariante
Novelas
Ontem às 16:00
Vem aí em «Terra Forte»: Guerra declarada! Maria de Fátima decide chantagear Flor com vídeo comprometedor
Novelas
Há 2h e 15min
Desistência iminente? Recruta acusa cansaço e ameaça desistir
1ª Companhia
Há 2h e 23min
Amor à Prova: Tomás suborna Cris
Amor à Prova
Ontem às 22:00
1ª Companhia - Extra - 16 de janeiro de 2026
1ª Companhia
Hoje às 00:00
Zé Lopes confronta Catarina Miranda: «Acusaste muita gente de estar em televisão por cunhas, incluindo eu»
Bom dia Alegria
Ontem às 11:05
Terra Forte: Susette faz tudo para destruir a paz entre Maria de Fátima e Flor
Terra Forte
Ontem às 23:00
Amor à Prova: Nico e Cris encontram-se às escondidas de Tomás
Amor à Prova
14 jan, 22:10
É uma cara conhecida das redes sociais, mas poucos conhecem a história por detrás da sua missão de ajudar os outros
Dois às 10
Há 36 min
Chegaram a dizer-lhe: “Não vais ter marido e ninguém que te queira”. Hoje, Graciela é uma mulher de sucesso e admirada
Dois às 10
Há 55 min
Cláudio Ramos dirige-se a Cristina Ferreira: “Se gostasses de mim de verdade, tinhas ficado”
Dois às 10
Há 1h e 17min
1ª Companhia - Extra - 16 de janeiro de 2026
1ª Companhia
Hoje às 00:00
Terra Forte: Vivi vai revelar quem é a Armando?
Terra Forte
Ontem às 23:55
Terra Forte: Maria de Fátima recebe um aviso sério sobre Flor e Sammy
Terra Forte
Ontem às 23:54
Vem aí em «Amor à Prova»: Tomás apanha Cris e Alice cúmplices e parte para a agressão
Novelas
Ontem às 09:27
Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima e Caio envolvem-se
Novelas
Ontem às 08:54
Aos 60 anos, atriz famosa tira curso de enfermagem
Novelas
Ontem às 15:23
«Amo-te»: Marta Melro não esconde mais e abre o coração
Novelas
Ontem às 14:04
Salvador Biernat, Nico de «Amor à Prova», é filho de um ator famoso de «Morangos com Açúcar»
Novelas
14 jan, 11:38
Vem aí em «A Protegida»: Depois de reencontrar JD, Mariana sofre uma das maiores desilusões
Novelas
Ontem às 10:22