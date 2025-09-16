TVI PLAYER
Mariana - 16 de setembro de 2025
Hoje às 02:00
Filha de Jorge Mendes casou, mas o nosso especialista de etiqueta apontou três erros: “não é bonito, não é elegante”
V+ TVI
Ontem às 17:07
1
Apaixonei-me por um homem 17 anos mais novo — e sou feliz como nunca
V+ TVI
Ontem às 16:39
2
04:19
Cristina Ferreira para Catarina Miranda: «Estás a pôr em causa um trabalho e é de todo falso»
Dois às 10
Há 2h e 59min
3
Luís Gonçalves, vencedor do Big Brother, surge ao lado de mulher especial: «A felicidade foi imediata»
Secret Story
Ontem às 18:39
4
Rosto da mãe de Catarina Miranda é mostrado pela primeira vez. E todos repararam nisto
Dois às 10
Há 1h e 26min
5
Estas são as imagens mais marcantes da vitória de Luís Gonçalves no Big Brother 2025
Big Brother
30 jun, 01:14
6
Catarina Miranda confessa: «O meu segundo lugar vale mais que o primeiro»
Dois às 10
Há 2h e 47min
Catarina Miranda recusa conhecer os amigos de Afonso, Rita e Marcelo. E este último já reagiu
Secret Story
Há 3h e 1min
José Condessa partilha vídeo apaixonado com Luisinha Oliveira e há um detalhe que salta à vista
Novelas
Há 2h e 46min
Depois de rumores, Beatriz Barosa conta com companhia especial numa noite de cinema
Novelas
Hoje às 09:42
Em poucas horas já há uma desistência no Secret Story. E o motivo comoveu o País
Secret Story
Hoje às 09:39
Após desistência, Cristina Ferreira emociona Internet com palavras sentidas: «É um extraordinário filho»
Secret Story
Hoje às 09:55
Cristina Ferreira deixa conselho a Catarina Miranda: «Tenho muita pena que a tua inteligência não te permita perceber»
Dois às 10
Há 2h e 52min
Após a derrota, Catarina Miranda assume novidades na relação com Afonso Leitão – Veja a conversa completa
Dois às 10
Há 2h e 11min
Homem atira-se do quarto andar para pôr termo à vida, mas acaba por matar a vizinha
Dois às 10
Há 1h e 23min
Cristina Ferreira confronta Catarina Miranda: «Eu disse aquilo que tu não querias ouvir»
Dois às 10
Há 2h e 54min
Catarina Miranda faz pedido especial a Cristina Ferreira sobre Afonso Leitão
Dois às 10
Há 2h e 14min
Secret Story - Extra - 15 de setembro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:00
Homem atira-se do quarto andar para pôr termo à vida, mas acaba por matar a vizinha
Dois às 10
Há 1h e 23min
Após a derrota, Catarina Miranda assume novidades na relação com Afonso Leitão – Veja a conversa completa
Dois às 10
Há 2h e 11min
Catarina Miranda faz pedido especial a Cristina Ferreira sobre Afonso Leitão
Dois às 10
Há 2h e 14min
Cristina Ferreira faz confissão a Catarina Miranda: «Achava que o prémio te tinha sido muito bem entregue»
Dois às 10
Há 2h e 15min
Catarina Miranda voltaria a entrar num reality show? Ex-concorrente alerta: «Só entro se o Afonso entrar»
Dois às 10
Há 2h e 17min
Catarina Miranda responde à pergunta que todos queriam ouvir sobre Afonso Leitão: «Sim»
Dois às 10
Há 2h e 21min
Vem aí em «A Fazenda»: Talu sacrifica-se por Gaspar
Novelas
Hoje às 09:00
Exclusivo «A Protegida»: Nuno confessa a Gina que se envolveu com outra mulher
Novelas
Hoje às 09:25
Morreu o pai do cantor FF: «Partiu repentinamente deste mundo...»
Novelas
Há 3h e 25min
Depois de rumores, Beatriz Barosa conta com companhia especial numa noite de cinema
Novelas
Hoje às 09:42
José Condessa partilha vídeo apaixonado com Luisinha Oliveira e há um detalhe que salta à vista
Novelas
Há 2h e 46min
Vem aí em «A Fazenda»: Eduardo e Sofia viajam juntos e o motivo é inesperado
Novelas
Hoje às 10:02