Mariana - 2 de janeiro de 2026
Hoje às 00:55
Mais Vistos
Maycon
Dois às 10
Há 2h e 53min
Sara Santos, concorrente da 1.ª Companhia, guarda as cinzas da filha em casa: «Não faz sentido estar ao sol, ao frio e à chuva»
Dois às 10
Ontem às 23:09
Maycon Douglas passa por situação inesperada. Saiba o que aconteceu
Secret Story
14 out 2025, 12:57
Era das mulheres mais bonitas dos anos 2000 e o seu casamento foi um dos mais mediáticos. Agora, volta à TVI com a 1.ª Companhia
V+ TVI
31 dez 2025, 15:34
Detalhe na última publicação de Maycon Douglas não passa despercebido aos fãs mais atentos
Dois às 10
Há 2h e 48min
Sara Santos
Dois às 10
Ontem às 23:01
EM DESTAQUE
Cantores, atores e modelos: Todos os nomes da terceira recruta da Primeira Companhia
1ª Companhia
Ontem às 23:19
Ex-namorada de Maycon revela detalhe relevante sobre o desaparecimento do ex-concorrente. E faz pedido urgente
Secret Story
Há 2h e 0min
Cortes de cabelo! Recrutas são obrigados a rapar o cabelo: mas há um que se recusa
1ª Companhia
Há 55 min
Vem aí em «Terra Forte»: Amor proibido leva Sammy a quebrar regras para ver Flor em dia importante
Novelas
Há 51 min
Rei do Striptease! Este recruta da Primeira Companhia tem uma profissão muito caliente
1ª Companhia
Há 1h e 22min
Após vencer o «Secret Story», Pedro Jorge descobre o que nunca pensou: «O meu sonho tornou-se um pesadelo»
Dois às 10
Há 50 min
TVI PLAYER
Cristina Ferreira revela o que lhe disseram os filhos de Pedro Jorge e Marisa
Secret Story
Ontem às 21:25
1ª Companhia - Estreia - 1 de janeiro de 2026
1ª Companhia
Ontem às 21:25
Pedro Jorge reage a conflito entre sogros e pais: «O meu sonho tornou-se um pesadelo. Chatearem-se»
Secret Story
Ontem às 19:41
Pedro reage ao facto de Leandro não ter felicitado a sua vitória: «Já me disseram que...»
Secret Story
Ontem às 19:51
Pedro Jorge chora sem fim e o motivo é... Marisa
Secret Story
Ontem às 19:31
Cristina Ferreira faz revelação sobre os bastidores de Marisa e Pedro: «Fiquei com a sensação de que...»
Dois às 10
Há 1h e 37min
Mais no TVI Player
A ACONTECER
Liliana: «Se dependesse de mim, acho que o Zé reatava a relação»
Dois às 10
Há 13 min
Após sair do Secret Story, Liliana revela que recebeu mensagem de Zé: «Não tenho intenções de responder»
Dois às 10
Há 14 min
Liliana em choque ao descobrir a fama de Zé: «Já percebi que ele ultrapassou»
Dois às 10
Há 16 min
Liliana revela que Zé a traiu durante a sua relação: «Nada se compara ao que ele me fez»
Dois às 10
Há 18 min
Cristina Ferreira confronta Liliana: «Traíste o Zé durante a relação?»
Dois às 10
Há 18 min
Liliana vê como Zé assistiu, em direto, à sua aproximação a Fábio
Dois às 10
Há 22 min
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima contrata o homem que quer acabar com ela
Novelas
Há 2h e 41min
Amor à Prova: No dia em que completa 8 anos, Nico descobre que tem leucemia
Novelas
29 dez 2025, 13:33
Arrepiante: nome do filho de Edmundo Vieira é uma homenagem a Angélico Vieira
Novelas
Há 1h e 13min
«Nem tudo o que parece, é»: Minutos depois de entrar em a «1ª Companhia», equipa de Pedro Barroso emite comunicado
Novelas
Há 20 min
Pedro Bianchi Prata e o filho surpreendem Maria Botelho Moniz: «Mesmo doente... depois de dias difíceis»
Novelas
Há 1h e 42min
Exclusivo «A Protegida»: Aruna faz um altar, mas Virgílio destrói tudo
Novelas
Há 1h e 32min