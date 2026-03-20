Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Mariana - 20 de março de 2026

Hoje às 03:25
Mariana - 20 de março de 2026 - TVI

Mais Vistos

03:28

A chorar pelos cantos. Ariana "sem chão" após confissão de Diogo que envolve namorada

Secret Story
Ontem às 23:52
1
06:11

Aconteceu: Diogo revela a Ariana "ter alguém" e a concorrente fica em lágrimas

Secret Story
Ontem às 23:28
2
03:37

Abriu o jogo: Diogo chora ao revelar a Sara "ter feito coisas" com Ariana, apesar de ter namorada

Secret Story
Ontem às 23:39
3
08:51

Diogo revela aos concorrentes que tem "alguém": «Sinto-me a pior pessoa do mundo»

Secret Story
Ontem às 23:36
4
03:22

Diogo conta "verdade" a Ariana e mostra vontade em desistir do programa: «Ela ficou a chorar»

Secret Story
Ontem às 23:31
5

Luciana Abreu “afasta” Lyonce Viiktorya de casa? Decisão da artista sobre a filha de 15 anos está a dar que falar

V+ TVI
Ontem às 14:50
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Sondagem Secret Story: Quais são as novidades do ranking de popularidade desta semana?

Secret Story
Ontem às 12:16

Vem aí em «Terra Forte»: Filhos de Vivi preferiam ter ficado com o dinheiro, em vez da mãe estar viva?

Novelas
Ontem às 10:42

À frente do filho, Gonçalo Quinaz recorda relação com Nereida Gallardo: «Não me trouxe nada de bom»

Dois às 10
Ontem às 14:33

Era dos atores mais promissores da sua geração... Hoje, afastado da televisão, lamenta a falta de oportunidades nesta área

V+ TVI
Ontem às 16:02

Catarina não cala revolta e 'arrasa' João em comunicado: «Triste e devastador»

Secret Story
Ontem às 12:48

Vem aí em «Terra Forte»: Jogo perigoso! Maria de Fátima faz tudo para não perder Caio

Novelas
Ontem às 09:33

TVI PLAYER

A chorar pelos cantos. Ariana "sem chão" após confissão de Diogo que envolve namorada

Secret Story
Ontem às 23:52

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Hoje às 01:56

João não tem dúvidas! Eva é a namorada de Diogo e deixa aviso: «Até ao fim...»

Secret Story
Hoje às 01:35

Diogo deixa Ariana de rastos ao dizer que tem namorada: As imagens completas da conversa mais polémica de sempre

Secret Story
Hoje às 01:29

Ariana não deixa nada por dizer: «Estava à espera que me dissesses que era jogo, mas uma namorada?»

Secret Story
Hoje às 01:53

Secret Story - Extra - 20 de março de 2026

Secret Story
Hoje às 00:15
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Mariana - 20 de março de 2026

Mariana
Hoje às 03:25

Secret Story - Extra - 20 de março de 2026

Secret Story
Hoje às 00:15

Terra Forte: Maria de Fátima fica fula ao saber que Dudu quer fazer o teste de ADN

Terra Forte
Ontem às 23:55

Terra Forte: Leumi está na casa dos Terra Forte por vingança

Terra Forte
Ontem às 23:54

Terra Forte: Glória e José salvam Vivi

Terra Forte
Ontem às 23:53

Terra Forte: Marcus é apanhado a tentar matar Vivi

Terra Forte
Ontem às 23:52
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Amor à Prova»: Depois de 'usar' Bruno, Sara parte-lhe o coração

Novelas
Ontem às 10:00

Vem aí em «Terra Forte»: Jogo perigoso! Maria de Fátima faz tudo para não perder Caio

Novelas
Ontem às 09:33

Conhece esta mulher deslumbrante? É irmã de uma das atrizes mais famosas de Portugal

Novelas
Ontem às 15:11

Há uma cena de «Terra Forte» que marcou Rita Pereira e acontece hoje: «Gostava que vissem»

Novelas
18 mar, 17:02

Poucas pessoas sabem, mas esta apresentadora é, também, fisioterapeuta

Novelas
17 mar, 15:29

Vem aí em «Amor à Prova»: Confronto explosivo! Sara invade casa de Alice e faz ameaça

Novelas
18 mar, 10:03