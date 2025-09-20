TVI PLAYER
Mariana - 20 de setembro de 2025
Hoje às 02:00
Hoje às 02:00
Apresentadora da TVI abriu a porta da sua casa de luxo. E foi o closet que mais nos fascinou
Secret Story
Ontem às 11:18
1
As fotos não enganam: Mafalda Castro encontra uma 'irmã gémea' na Internet
Big Brother
12 set, 19:23
2
“Três semanas antes do casamento, o meu noivo cancelou tudo para ficar com a minha melhor amiga”
V+ TVI
Ontem às 10:31
3
Aos 84 anos, José continua a trabalhar porque recebe apenas 300 euros de reforma: «Tenho de ganhar algum»
Dois às 10
Ontem às 11:18
4
José continua a trabalhar aos 84 anos
Dois às 10
Ontem às 11:08
5
Pedro Benevides casou há 23 anos – esta é a mulher que continua a ser o seu grande amor
V+ TVI
18 set, 15:05
6
EM DESTAQUE
Não se fala noutra coisa: O primeiro beijo na boca do Secret Story. E depois deste houve mais…
Secret Story
Ontem às 11:28
André percorreu 500 quilómetros para conhecer o pai. A verdade que encontrou mudou tudo
Dois às 10
Ontem às 14:19
Vem aí em «A Fazenda»: Como uma das donas da fazenda, Daniela faz imposições a Lukenia
Novelas
Ontem às 14:54
O que mais impressiona (pela negativa) as visitas quando entram na sua casa
Novelas
Ontem às 15:41
Temperaturas voltam a subir e nós descobrimos um ‘jacuzzi natural’ em Portugal com a água a 30 °C
Dois às 10
Ontem às 10:00
Viu a diferença? Bernardina Brito fez intervenção estética na cara apesar de sentir que não precisava
Secret Story
Ontem às 15:30
Secret Story - Extra - 19 de setembro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:00
A Protegida: Jorge faz uma exigência a Laura
A Protegida
Ontem às 23:30
As imagens de que todos falam: Liliana e Fábio não se largam e os gestos íntimos falam por si
Secret Story
Ontem às 00:28
Secret Story - Especial - 19 de setembro de 2025
Secret Story
Ontem às 21:45
A Fazenda: É o dia do casamento de Talu e Zuri
A Fazenda
Ontem às 22:25
Mariana - 20 de setembro de 2025
Mariana
Hoje às 02:00
A ACONTECER
Diário da Manhã - 20 de setembro de 2025
Diário da Manhã
Hoje às 07:00
Mariana - 20 de setembro de 2025
Mariana
Hoje às 02:00
Secret Story - Extra - 19 de setembro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:00
A Protegida: Nem imagina o que é que Hector comprou para Mariana
A Protegida
Ontem às 23:35
A Protegida: Jorge faz uma exigência a Laura
A Protegida
Ontem às 23:30
Laura responde à pergunta de Jorge: «Sentes alguma coisa por ele?»
A Protegida
Ontem às 23:30
NOVELAS
Vem aí em «A Fazenda»: Joel droga Eva, mas o que faz depois é bem pior
Novelas
Ontem às 09:17
Exclusivo «A Protegida»: JD deixa Benedita comovida com gesto tocante que envolve Carlota
Novelas
Ontem às 08:41
Kelly Bailey revela detalhes da nova habitação: «A minha casa de sonho»
Novelas
Ontem às 10:38
Jéssica Athayde pede ajuda urgente para «os miúdos»: «O que for preciso»
Novelas
Ontem às 09:52
O amor: Ana Guiomar abre o coração e partilha momento raro com a melhor companhia
Novelas
Ontem às 11:27
Vem aí em «A Fazenda»: Weza faz uma exigência a Daniela
Novelas
Ontem às 10:27