Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Mariana - 21 de fevereiro de 2026

Hoje às 03:25
Mariana - 21 de fevereiro de 2026 - TVI

Mais Vistos

As imagens mais sensuais da enfermeira que roubou o coração do vencedor da Primeira Companhia

1ª Companhia
Hoje às 12:26
1

As imagens mais sensuais da enfermeira que roubou o coração do vencedor da Primeira Companhia

1ª Companhia
Hoje às 11:58
2

Quase desmaiou: As imagens da reação 'chocante' de Filipe Delgado com agenda cheia e milhares de seguidores

1ª Companhia
Hoje às 00:38
3

Maria Botelho Moniz guardou o melhor para o fim. Este é o look cheio de detalhes da final da 1ª Companhia

1ª Companhia
Ontem às 22:02
4

É oficial: Este é o grande vencedor da 1ª Companhia

1ª Companhia
Hoje às 00:54
5

Fim da Primeira Companhia. Veja a vitória de Rui Freitas em imagens

1ª Companhia
Hoje às 10:01
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Choque total em estúdio! Este foi o terceiro classificado da 1.ª Companhia

1ª Companhia
Hoje às 00:10

Vem aí em «Amor à Prova»: Cris corta a ligação com Alice

Novelas
Ontem às 09:32

De arrepiar: Assim foi o reencontro de Noélia com o marido

1ª Companhia
Ontem às 23:48

É oficial: Este é o grande vencedor da 1ª Companhia

1ª Companhia
Hoje às 00:54

Quase 20 anos depois, surge finalmente uma forte pista do que poderá ter acontecido a Madeleine McCann

V+ TVI
Ontem às 11:23

Quem vai ganhar? Conheça as previsões no ranking de popularidade da 1ª Companhia

1ª Companhia
19 fev, 15:00

TVI PLAYER

Rui Freitas é o grande vencedor da 1ª Companhia! Estas foram as reações em estúdio

1ª Companhia
Hoje às 01:02

1ª Companhia - Gala - 20 de fevereiro de 2026

1ª Companhia
Ontem às 21:40

Amor à Prova: Simone anuncia uma decisão drástica

Amor à Prova
19 fev, 22:30

De voz trémula, Maria Botelho Moniz conta a Filipe Delgado como a vida dele mudou. E esta foi a reação

1ª Companhia
Hoje às 00:29

Filipe Delgado faz pedido especial às enfermeiras e está relacionado com a Gala de 33º aniversário da TVI

1ª Companhia
19 fev, 20:54

Terra Forte: O jogo muda entre Flor e Maria de Fátima

Terra Forte
19 fev, 23:20
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Look de Mónica Jardim tem segredo escondido. As imagens da Gala dos 33 anos TVI

Há 4 min

Iva Domingues arrasa com diamantes e look de luxo

Há 5 min

Gala dos 33 anos da TVI: as imagens que não passam na TV

Há 6 min

Iva Domingues usa look carregado de diamantes de milhares de euros. «Até tenho medo...»

Secret Story
Há 6 min

Nem queríamos acreditar no segredo do look de Mónica Jardim

Há 7 min

Momento Certo - 21 de fevereiro de 2026

Momento certo
Hoje às 15:50
Mais

NOVELAS

Vem aí «Terra Forte»: Vivi regressa mas é imediatamente amordaçada por Marcus numa reviravolta chocante

Novelas
Ontem às 10:00

Vem aí em «Amor à Prova»: Amália vai deixar David e voltar para os braços de Carlos?

Novelas
Ontem às 10:28

Maria Sampaio é submetida a uma cirurgia: «Desejamos uma ótima recuperação»

Novelas
Ontem às 14:43

A declaração de amor de Lourenço Ortigão a Kelly Bailey em dia marcante: «Pura Perfeição»

Novelas
Ontem às 14:23

23 anos depois, atriz acarinhada pelo público está de regresso à TVI

Novelas
19 fev, 17:18

Vem aí em «Amor à Prova»: Cris corta a ligação com Alice

Novelas
Ontem às 09:32