Mariana - 22 de dezembro de 2025
Hoje às 02:00
Expulsão de Fábio
Dois às 10
Ontem às 12:27
1
Não foi Zé quem mais surpreendeu Fábio. Há outra descoberta que o está a deixar de 'boca aberta'
Dois às 10
Ontem às 12:36
2
Poucos repararam, mas a presença desta pessoa na Gala do «Secret Story» deixou Fábio a tremer
Dois às 10
Há 3h e 3min
3
Ex-concorrentes pegam-se nas bancadas da gala do Secret Story e até Cristina Ferreira fica em choque
Secret Story
Ontem às 16:21
4
Fábio
Dois às 10
Ontem às 09:15
5
As imagens do novo visual de Dylan
Secret Story
4 dez, 14:37
6
Exclusivo: Liliana esteve perto de desistir do Secret Story e Fábio explica porquê
Dois às 10
Ontem às 15:36
Vem aí em «Terra Forte»: Sammy muda de ideias e quer lutar pelo seu casamento com Maria de Fátima
Novelas
Há 1h e 10min
Implacável e sem papas na língua, Bruno Savate arrasa a postura dos concorrentes: «Um verdadeiro golpe baixo digno de aplausos»
Secret Story
Ontem às 20:07
Não foi Zé quem mais surpreendeu Fábio. Há outra descoberta que o está a deixar de 'boca aberta'
Dois às 10
Ontem às 12:36
Nuno Markl sofre segundo AVC. A notícia foi avançada pelo "V+ Fama"
V+ TVI
Ontem às 13:32
Vem aí em «Terra Forte»: Revelamos toda a verdade sobre o 'acidente' de Vivi
Novelas
Há 2h e 54min
TVI PLAYER
Secret Story - Extra - 22 de dezembro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:10
Inesperado: Pedro Jorge consola Liliana
Secret Story
Ontem às 21:23
A Protegida: Aruna conta a Virgílio que está grávida e a reação é inesperada
A Protegida
Ontem às 23:30
Nova dupla? Leandro e Liliana unidos para falar mal de Pedro logo pela manhã
Secret Story
Há 1h e 26min
Secret Story - Especial - 22 de dezembro de 2025
Secret Story
Ontem às 22:00
Dois às 10 - Primeira entrevista de Fábio após ser expulso do «Secret Story»
Dois às 10
Ontem às 09:50
Dinis pôs termo à vida depois de um colega de turma fazer o mesmo. Esta foi a última mensagem que mandou à irmã
Dois às 10
Há 3 min
Dinis pôs termo à vida aos 16 anos: «Não conseguimos encontrar uma razão»
Dois às 10
Há 11 min
Filho de Telmo, do primeiro «Big Brother», segue as pisadas do pai: «Ele foi para um sítio que assusta»
Dois às 10
Há 19 min
Telmo Ferreira sobre José Castelo Branco: «Fora da televisão, não tem nada a ver»
Dois às 10
Há 26 min
Recorde como Telmo Ferreira foi primeiro vencedor da «1.ª Companhia»
Dois às 10
Há 28 min
Miss Universo ganhou concurso depois de membro da organização a ter chamado 'burra'
Dois às 10
Há 1h e 10min
Vem aí em «Terra Forte»: Sammy muda de ideias e quer lutar pelo seu casamento com Maria de Fátima
Novelas
Há 1h e 10min
Exclusivo «A Protegida»: Mariana dá-se a conhecer a JD
Novelas
Há 1h e 47min
Aos 16 anos, atriz da TVI confessa os sacrifícios que teve de fazer para seguir o sonho
Novelas
Ontem às 16:45
O gesto que revelou tudo sobre a relação de Lourenço Ortigão e Kelly Bailey
Novelas
Ontem às 14:32
Festa de sonho: Filha de Fernanda Serrano celebra 18 anos com surpresa emocionante
Novelas
Ontem às 15:25
Vem aí em «Terra Forte»: Armando descobre que Babi lhe anda a mentir?
Novelas
Há 2h e 19min