Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

Mariana - 22 de novembro de 2025

Hoje às 02:00
Mariana - 22 de novembro de 2025 - TVI

Mais Vistos

Rute Cardoso dá lição de vida: viúva de Diogo Jota partilha mais uma conquista do seu dia-a-dia

Dois às 10
20 nov, 16:18
1

Mulher de Diogo Jota fica viúva com três filhos nos braços

Dois às 10
3 jul, 10:10
2
01:25

Sinal de consentimento deixa a casa em fúria: «Não têm respeito por ninguém!»

Secret Story
Há 2h e 27min
3

Quer perder peso na menopausa? Estes são os 3 alimentos que deve cortar já

Novelas
20 nov, 09:28
4

«O sítio mais feliz do mundo» não é a Disneyland, dizem jornalistas americanos. Está em Portugal

V+ TVI
20 nov, 14:52
5

Perder peso

24 jun, 16:14
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Nuno Markl fala pela, primeira vez, sobre o seu estado de saúde e alerta: «Não somos super-homens»

Novelas
Ontem às 11:44

Ela foi um ícone de beleza nos anos 90 e hoje ajuda a transformar a vida de outras pessoas

V+ TVI
Ontem às 16:35

Horas antes de ser internado, Nuno Markl mostrava como o dia era diferente: «Acho que a Chiclete percebeu»

Dois às 10
Ontem às 13:00

Numa nova fase da sua vida, Zé Lopes faz anúncio emocionante: «Obrigado, de coração»

Secret Story
Ontem às 16:31

«É aqui que tudo começa»: Noivo de Maria Botelho Moniz lança novidade que promete ser marcante

Novelas
Ontem às 16:02

Quase de regresso! Maria Botelho Moniz revela como se está a preparar para a 1ª Companhia

Secret Story
Ontem às 14:53

TVI PLAYER

Sinal de consentimento deixa a casa em fúria: «Não têm respeito por ninguém!»

Secret Story
Há 2h e 27min

Leandro e Liliana têm discussão: «Estás incomodada? Ala que se faz tarde, já vais tarde!»

Secret Story
Há 1h e 47min

Secret Story 9 - Extra - 20 de novembro de 2025

Secret Story
20 nov, 23:55

Pedro rouba beijo a Marisa à descarada: «Andas a testar, andas a viver no limite»

Secret Story
Há 43 min

Última hora: Fábio pede Liliana em namoro. Será que o pedido foi aceite?

Secret Story
Ontem às 22:16

Secret Story - Extra - 21 de novembro de 2025

Secret Story
Hoje às 00:00
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Diário da Manhã - 22 de novembro de 2025

Diário da Manhã
Hoje às 07:00

Mariana - 22 de novembro de 2025

Mariana
Hoje às 02:00

Secret Story - Extra - 21 de novembro de 2025

Secret Story
Hoje às 00:00

A Protegida: Rancorosa, Laura quer acabar com Óscar

A Protegida
Ontem às 23:55

A Protegida: Fracisco fala com alguém suspeito

A Protegida
Ontem às 23:54

A Protegida: Afinal, JD esqueceu-se de tudo sobre o passado

A Protegida
Ontem às 23:53
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Terra Forte»: Flor faz uma cena de ciúmes a Sammy. Mas, acabam aos beijos

Novelas
20 nov, 08:54

Vem aí em «A Protegida»: Polícia apanha Jorge e Clarice?

Novelas
20 nov, 10:04

Já nasceu o filho de Catarina Siqueira e Henrique de Carvalho

Novelas
20 nov, 08:51

Soraia Tavares vive situação inesperada e vai parar ao hospital

Novelas
19 nov, 15:01

Aos 52 anos, Fernanda Serrano arrasa em biquíni e inspira com corpo escultural

Novelas
18 nov, 19:32

Vem aí em «Terra Forte»: Desesperado, Marcus tenta matar Maria de Fátima

Novelas
18 nov, 10:38