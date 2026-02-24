TVI PLAYER
Mariana - 24 de fevereiro de 2026
Hoje às 03:25
Mais Vistos
Filipe Delgado radiante com promessa de Cristina Ferreira: «Estás a dizer isso para muita gente»
Dois às 10
Há 1h e 31min
1
Filipe Delgado
Dois às 10
21 jan, 14:44
2
Ator morre inesperadamente e famosa com quem contracenou em projeto especial já reagiu
V+ TVI
Há 1h e 53min
3
Um a um: Quem são os novos concorrentes do Secret Story e o que escondem
Secret Story
22 fev, 22:00
4
Segredo revelado: Pedro mudou de sexo e mostrou fotografias antes da transição no especial com Cristina Ferreira
Secret Story
Ontem às 22:46
5
Para lá dos 6 dígitos. Isto foi o que Filipe Delgado ganhou com a participação na Primeira Companhia
1ª Companhia
Ontem às 18:15
6
EM DESTAQUE
Filipe Delgado radiante com promessa de Cristina Ferreira: «Estás a dizer isso para muita gente»
Dois às 10
Há 1h e 31min
Vem aí em «Terra Forte»: Guerra aberta! Marcus e Armando partem para a agressão
Novelas
Há 2h e 57min
Adriano Silva Martins interrompe programa para anunciar separação de famoso casal acarinhado pelo público
V+ Fama
Há 1h e 32min
Última hora! Marcelo Palma confirma separação de Rita Almeida e dá detalhes: «Já há algum tempo»
Secret Story
Há 56 min
Depois de revelar que mudou de sexo, Pedro comove Portugal com história de vida arrepiante: «Era infeliz naquela forma»
Secret Story
Ontem às 23:09
Vem aí em «Terra Forte»: Por dinheiro, Rufino trai Flor e fica do lado de Maria de Fátima?
Novelas
Hoje às 09:37
TVI PLAYER
Amor à Prova: André fala demais e fica nas mãos do 'inimigo'
Amor à Prova
Ontem às 22:30
Filipe Delgado faz confissão a Cristina Ferreira: “Tu não sabes, mas eu vou-te dizer”
Dois às 10
Há 2h e 16min
Secret Story - Especial - 23 de fevereiro de 2026
Secret Story
Ontem às 21:35
Assassino da filha de Carla riu-se na cara desta. Mãe descreve momento aterrador
Dois às 10
Há 1h e 37min
Secret Story - Última Hora - 23 de fevereiro de 2026
Secret Story
Ontem às 17:50
Secret Story - Gala de Estreia - 22 de fevereiro de 2026
Secret Story
22 fev, 21:25
A ACONTECER
Assassino da filha de Carla riu-se na cara desta. Mãe descreve momento aterrador
Dois às 10
Há 1h e 37min
Carla guarda o pijama que a filha usou antes de morrer
Dois às 10
Há 1h e 41min
Filipe Delgado surpreende Cristina Ferreira com confissão que envolve a apresentadora — Veja a conversa completa
Dois às 10
Há 1h e 44min
Filha de Carla foi esfaqueada 43 vezes
Dois às 10
Há 1h e 47min
Abraçado a Cristina Ferreira, Filipe Delgado agradece: “Vocês transformaram a minha vida”
Dois às 10
Há 1h e 50min
Cristina Ferreira mostra apoio a Filipe Delgado: “Foste a alegria de toda a gente que viu a ‘1.ª Companhia’”
Dois às 10
Há 1h e 51min
NOVELAS
Exclusivo «Amor à Prova»: Sara pode ficar paraplégica
Novelas
Há 3h e 27min
Vem aí em «Terra Forte»: Por dinheiro, Rufino trai Flor e fica do lado de Maria de Fátima?
Novelas
Hoje às 09:37
Tem 52 anos e aparência de 30: É uma força da natureza e prova que idade é só um número
Novelas
Ontem às 17:12
Helena Isabel faz confidência exclusiva sobre os primeiros dias de vida da neta e de Agir como pai
Novelas
Ontem às 16:07
«Estou vivo»: Ruy de Carvalho deixa todos em lágrimas com 'aparição' surpresa
Novelas
Ontem às 14:51
Vem aí em «Terra Forte»: Guerra aberta! Marcus e Armando partem para a agressão
Novelas
Há 2h e 57min