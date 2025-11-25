Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

Mariana - 25 de novembro de 2025

Hoje às 02:00
Mariana - 25 de novembro de 2025 - TVI

Mais Vistos

Este é o tipo de café que “devia ser proibido” e muitos portugueses ainda têm em casa

Novelas
Ontem às 09:58
1
03:15

Pós-Especial: Dylan recusa-se a ir ao confessionário e dá pontapé numa cadeira

Secret Story
Ontem às 22:19
2

Menino de apenas 12 anos morreu subitamente em casa de amigos. Melhor amiga esteve com ele nos últimos momentos enquanto pedia ajuda

Dois às 10
Ontem às 16:55
3

Película aderente nas calhas das janelas: aprenda o truque para resistir ao frio usado na Turquia

Dois às 10
21 nov, 16:00
4
01:38

Pós Especial: Dylan perde o controlo e mostra-se profundamente chateado

Secret Story
Ontem às 22:15
5
02:44

Última Hora: Dylan e Bruno ameaçam desistir em conjunto e já têm plano

Secret Story
Ontem às 22:20
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Momento de pura ternura: Ruy de Carvalho embala o bebé de Catarina Siqueira e deixa todos rendidos

Secret Story
Ontem às 19:46

O vídeo mais comovente. Catarina Siqueira mostra primeiro encontro do filho com Ruy de Carvalho, bisavô aos 98 anos

Dois às 10
Há 1h e 25min

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima desmaia com notícia chocante

Novelas
Há 1h e 28min

Irmã de Georgina Rodríguez é a nova estrela de famoso reality show

V+ TVI
Ontem às 16:13

Desentope o nariz, elimina vírus e impede contágios. Tenha isto sempre no seu quarto à noite

Dois às 10
Ontem às 17:00

Fãs enlouquecem com nova atividade da família Carreira: “Também queremos ir!”

Novelas
Ontem às 16:12

TVI PLAYER

Secret Story 9 - Extra - 25 de novembro de 2025

Secret Story
Hoje às 00:10

Pós-Especial: Dylan recusa-se a ir ao confessionário e dá pontapé numa cadeira

Secret Story
Ontem às 22:19

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Ontem às 22:21

Pedro pede respeito por quem saiu e o confronto estala: «Se for para ser (...) como tu, preferia ter vergonha»

Secret Story
Hoje às 00:26

Última Hora: Dylan e Bruno ameaçam desistir em conjunto e já têm plano

Secret Story
Ontem às 22:20

Secret Story 9 - Especial - 24 de novembro de 2025

Secret Story
Ontem às 21:35
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Cristina Ferreira defende que o pedido de casamento deve partir do homem: «Eu já avisei»

Dois às 10
Há 13 min

Depois de retomar com o ex-namorado, Carolina Braga dirige palavras a Diogo Bordin: «Desejo-lhe…»

Dois às 10
Há 18 min

Carolina Braga reatou com o ex-namorado que antecedeu a história com Diogo Bordin: «Estou extremamente feliz»

Dois às 10
Há 18 min

Cláudio Ramos confronta Carolina Braga: «Alguma vez gostaste do Bordin?»

Dois às 10
Há 27 min

Cristina Ferreira sobre acontecimento que a perturbou: «Tenho a sensação de que me passou um camião por cima»

Dois às 10
Há 30 min

Mariana - 25 de novembro de 2025

Mariana
Hoje às 02:00
Mais

NOVELAS

Exclusivo «Terra Forte»: Flor é operada de urgência

Novelas
23 nov, 09:12

Exclusivo «A Protegida»: JD rejeita Mónica e vai-se embora

Novelas
Ontem às 10:00

«Parece que não a vê há 8 meses»: Longe, companheiro de Rita Pereira fica emocionado com vídeo da filha

Novelas
Ontem às 15:41

"Sabia que ia mexer comigo": Matilde Breyner ganhou coragem para fazer o que andava a adiar há algum tempo

Novelas
Ontem às 16:04

Rosa Bela e Carlos Areia ficam comovidos com mensagem inesperada: «É inspirador»

Novelas
Ontem às 14:56

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy apanha o homem que Maria de Fátima contratou para a sabotagem

Novelas
Ontem às 09:34