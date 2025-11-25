TVI PLAYER
Mariana - 25 de novembro de 2025
Hoje às 02:00
Este é o tipo de café que “devia ser proibido” e muitos portugueses ainda têm em casa
Novelas
Ontem às 09:58
1
03:15
Pós-Especial: Dylan recusa-se a ir ao confessionário e dá pontapé numa cadeira
Secret Story
Ontem às 22:19
2
Menino de apenas 12 anos morreu subitamente em casa de amigos. Melhor amiga esteve com ele nos últimos momentos enquanto pedia ajuda
Dois às 10
Ontem às 16:55
3
Película aderente nas calhas das janelas: aprenda o truque para resistir ao frio usado na Turquia
Dois às 10
21 nov, 16:00
4
01:38
Pós Especial: Dylan perde o controlo e mostra-se profundamente chateado
Secret Story
Ontem às 22:15
5
02:44
Última Hora: Dylan e Bruno ameaçam desistir em conjunto e já têm plano
Secret Story
Ontem às 22:20
6
Momento de pura ternura: Ruy de Carvalho embala o bebé de Catarina Siqueira e deixa todos rendidos
Secret Story
Ontem às 19:46
O vídeo mais comovente. Catarina Siqueira mostra primeiro encontro do filho com Ruy de Carvalho, bisavô aos 98 anos
Dois às 10
Há 1h e 25min
Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima desmaia com notícia chocante
Novelas
Há 1h e 28min
Irmã de Georgina Rodríguez é a nova estrela de famoso reality show
V+ TVI
Ontem às 16:13
Desentope o nariz, elimina vírus e impede contágios. Tenha isto sempre no seu quarto à noite
Dois às 10
Ontem às 17:00
Fãs enlouquecem com nova atividade da família Carreira: “Também queremos ir!”
Novelas
Ontem às 16:12
TVI PLAYER
Secret Story 9 - Extra - 25 de novembro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:10
Pós-Especial: Dylan recusa-se a ir ao confessionário e dá pontapé numa cadeira
Secret Story
Ontem às 22:19
Secret Story - Veja o episódio aqui
Secret Story
Ontem às 22:21
Pedro pede respeito por quem saiu e o confronto estala: «Se for para ser (...) como tu, preferia ter vergonha»
Secret Story
Hoje às 00:26
Última Hora: Dylan e Bruno ameaçam desistir em conjunto e já têm plano
Secret Story
Ontem às 22:20
Secret Story 9 - Especial - 24 de novembro de 2025
Secret Story
Ontem às 21:35
Cristina Ferreira defende que o pedido de casamento deve partir do homem: «Eu já avisei»
Dois às 10
Há 13 min
Depois de retomar com o ex-namorado, Carolina Braga dirige palavras a Diogo Bordin: «Desejo-lhe…»
Dois às 10
Há 18 min
Carolina Braga reatou com o ex-namorado que antecedeu a história com Diogo Bordin: «Estou extremamente feliz»
Dois às 10
Há 18 min
Cláudio Ramos confronta Carolina Braga: «Alguma vez gostaste do Bordin?»
Dois às 10
Há 27 min
Cristina Ferreira sobre acontecimento que a perturbou: «Tenho a sensação de que me passou um camião por cima»
Dois às 10
Há 30 min
Exclusivo «Terra Forte»: Flor é operada de urgência
Novelas
23 nov, 09:12
Exclusivo «A Protegida»: JD rejeita Mónica e vai-se embora
Novelas
Ontem às 10:00
«Parece que não a vê há 8 meses»: Longe, companheiro de Rita Pereira fica emocionado com vídeo da filha
Novelas
Ontem às 15:41
"Sabia que ia mexer comigo": Matilde Breyner ganhou coragem para fazer o que andava a adiar há algum tempo
Novelas
Ontem às 16:04
Rosa Bela e Carlos Areia ficam comovidos com mensagem inesperada: «É inspirador»
Novelas
Ontem às 14:56
Vem aí em «Terra Forte»: Sammy apanha o homem que Maria de Fátima contratou para a sabotagem
Novelas
Ontem às 09:34