Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Mariana - 27 de fevereiro de 2026

Hoje às 03:25
Mariana - 27 de fevereiro de 2026 - TVI

Mais Vistos

Foi um dos atores mais cobiçados de «Morangos com Açúcar». Agora, assumiu a relação com o namorado

Novelas
23 fev, 19:04
1

Luís Garcia e o namorado

Novelas
23 fev, 14:03
2

Joana d'Arc

Dois às 10
12 jan, 09:08
3

Do sucesso apoteótico ao esquecimento total, artista portuguesa desabafa: «As pessoas são gananciosas…»

V+ TVI
25 fev, 15:55
4

Marcou uma geração em «Morangos com Açucar». Hoje deixa palavras que estão a emocionar Portugal

Novelas
25 fev, 15:50
5

Inês Curado

Novelas
25 fev, 15:48
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

"Guerra" fora da base? Joana D'Arc assume desilusão com recruta da 1ª Companhia: «Eu não admito!»

Secret Story
Ontem às 19:01

Segredo em risco? Sara conta conversa de Eva sobre Diogo

Secret Story
Ontem às 23:48

Maria Botelho Moniz faz pausa na televisão e mostra o que anda a fazer longe dos estúdios

Novelas
Ontem às 16:02

Hugo furioso após confronto com Luzia: «Estou nervoso, ainda bem que não me deixaram...»

Secret Story
Ontem às 22:33

Foi um dos atores mais cobiçados de «Morangos com Açúcar». Agora, assumiu a relação com o namorado

Novelas
23 fev, 19:04

Marcou uma geração em «Morangos com Açucar». Hoje deixa palavras que estão a emocionar Portugal

Novelas
25 fev, 15:50

TVI PLAYER

Secret Story - Extra - 26 de fevereiro de 2026

Secret Story
Ontem às 00:10

Amor à Prova: Corpo de Nico está a rejeitar o transplante de medula

Amor à Prova
Ontem às 22:25

Segredo em risco? Sara conta conversa de Eva sobre Diogo

Secret Story
Ontem às 23:48

Amor à Prova: Cris pede explicações a Bruno

Amor à Prova
25 fev, 22:30

Secret Story - Última Hora - 26 de fevereiro de 2026

Secret Story
Ontem às 17:40

Terra Forte: Vivi é salva pelo filho?

Terra Forte
25 fev, 23:15
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Mariana - 27 de fevereiro de 2026

Mariana
Hoje às 03:25

Secret Story - Extra - 27 de fevereiro de 2026

Secret Story
Hoje às 00:05

Terra Forte- Flor implora ajuda a Armando: «Daí a urgência disto tudo»

Terra Forte
Ontem às 23:55

Terra Forte- Maria de Fátima avança: «Encontra o homem, amarra-o e venda-o»

Terra Forte
Ontem às 23:54

Terra Forte: Babi e Eva veem Vivi na roulote?

Terra Forte
Ontem às 23:53

Terra Forte: Babi e os irmãos tentam entrar na roulote onde está Vivi

Terra Forte
Ontem às 23:52
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Amor à Prova»: Doença de Afonso não tem cura

Novelas
Ontem às 10:02

Vem aí em «Terra Forte»: Marcus faz uma proposta cruel a Vivi

Novelas
Ontem às 09:31

Matilde Reymão surge irreconhecível e fica em choque com a própria transformação

Novelas
25 fev, 15:53

O regresso que todos esperavam: ator famoso volta à TVI 20 anos depois

Novelas
25 fev, 14:30

Marcou uma geração em «Morangos com Açucar». Hoje deixa palavras que estão a emocionar Portugal

Novelas
25 fev, 15:50

Vem aí em «Amor à Prova»: Sara desmascara Alice e ameaça contar tudo

Novelas
Ontem às 09:00