Mariana - 27 de fevereiro de 2026
Hoje às 03:25
Mais Vistos
Foi um dos atores mais cobiçados de «Morangos com Açúcar». Agora, assumiu a relação com o namorado
Novelas
23 fev, 19:04
1
Luís Garcia e o namorado
Novelas
23 fev, 14:03
2
Joana d'Arc
Dois às 10
12 jan, 09:08
3
Do sucesso apoteótico ao esquecimento total, artista portuguesa desabafa: «As pessoas são gananciosas…»
V+ TVI
25 fev, 15:55
4
Marcou uma geração em «Morangos com Açucar». Hoje deixa palavras que estão a emocionar Portugal
Novelas
25 fev, 15:50
5
Inês Curado
Novelas
25 fev, 15:48
6
EM DESTAQUE
"Guerra" fora da base? Joana D'Arc assume desilusão com recruta da 1ª Companhia: «Eu não admito!»
Secret Story
Ontem às 19:01
Segredo em risco? Sara conta conversa de Eva sobre Diogo
Secret Story
Ontem às 23:48
Maria Botelho Moniz faz pausa na televisão e mostra o que anda a fazer longe dos estúdios
Novelas
Ontem às 16:02
Hugo furioso após confronto com Luzia: «Estou nervoso, ainda bem que não me deixaram...»
Secret Story
Ontem às 22:33
TVI PLAYER
Secret Story - Extra - 26 de fevereiro de 2026
Secret Story
Ontem às 00:10
Amor à Prova: Corpo de Nico está a rejeitar o transplante de medula
Amor à Prova
Ontem às 22:25
Segredo em risco? Sara conta conversa de Eva sobre Diogo
Secret Story
Ontem às 23:48
Amor à Prova: Cris pede explicações a Bruno
Amor à Prova
25 fev, 22:30
Secret Story - Última Hora - 26 de fevereiro de 2026
Secret Story
Ontem às 17:40
Terra Forte: Vivi é salva pelo filho?
Terra Forte
25 fev, 23:15
A ACONTECER
Secret Story - Extra - 27 de fevereiro de 2026
Secret Story
Hoje às 00:05
Terra Forte- Flor implora ajuda a Armando: «Daí a urgência disto tudo»
Terra Forte
Ontem às 23:55
Terra Forte- Maria de Fátima avança: «Encontra o homem, amarra-o e venda-o»
Terra Forte
Ontem às 23:54
Terra Forte: Babi e Eva veem Vivi na roulote?
Terra Forte
Ontem às 23:53
Terra Forte: Babi e os irmãos tentam entrar na roulote onde está Vivi
Terra Forte
Ontem às 23:52
NOVELAS
Vem aí em «Amor à Prova»: Doença de Afonso não tem cura
Novelas
Ontem às 10:02
Vem aí em «Terra Forte»: Marcus faz uma proposta cruel a Vivi
Novelas
Ontem às 09:31
Matilde Reymão surge irreconhecível e fica em choque com a própria transformação
Novelas
25 fev, 15:53
O regresso que todos esperavam: ator famoso volta à TVI 20 anos depois
Novelas
25 fev, 14:30
Vem aí em «Amor à Prova»: Sara desmascara Alice e ameaça contar tudo
Novelas
Ontem às 09:00