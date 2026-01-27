TVI PLAYER
Mariana - 27 de janeiro de 2026
Hoje às 02:00
Mais Vistos
João Monteiro regressa de férias com Cristina Ferreira e deixa promessa para o futuro: «Por pouco tempo...»
Secret Story
Ontem às 12:52
1
Este é o terceiro destino das férias de Cristina Ferreira e João Monteiro. E as imagens falam por si
1ª Companhia
20 jan, 16:32
2
Separada, Bernardina Brito muito próxima de cara conhecida dos realities: «Já tem escova de dentes na minha casa»
1ª Companhia
Ontem às 17:28
3
Bernardina Brito perdeu mais de 50 quilos e está «outra pessoa». As imagens marcantes da mudança
Secret Story
5 dez 2025, 12:56
4
Inverno, humidade e roupa molhada? Este método japonês seca a roupa três vezes mais depressa
V+ TVI
Ontem às 12:38
5
Rodrigo Castelhano perdeu o pai durante a lua de mel. A frase que lhe disse antes da viagem ainda hoje o magoa
Dois às 10
Ontem às 12:04
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
A emotiva declaração de Marcia Soares a Francisco Monteiro que derreteu os fãs: «Feitinhos um para o outro»
1ª Companhia
Há 2h e 15min
Depois da morte de Maycon, Renata Reis faz mudança de visual: «Está linda, mas o olhar não é o mesmo»
Dois às 10
Há 2h e 5min
Vem aí em «Terra Forte»: Pânico! Polícia é chamada à casa dos filhos de Vivi
Novelas
Há 2h e 5min
Famosa portuguesa que desistiu de ser atriz para ser influencer queixa-se da falta de reconhecimento
V+ TVI
Ontem às 18:52
Lembra-se da menina Catarina, de "Os Batanetes"? Afastou-se da TV e mudou completamente de vida
V+ TVI
Ontem às 17:29
Sem o marido, mas com companhia. Manuel Luís Goucha concretiza sonho em viagem: «Pura magia»
Dois às 10
Há 2h e 47min
TVI PLAYER
Amor à Prova: Cris é detido
Amor à Prova
Ontem às 21:40
Amor à Prova: David descobre farsa de Amália?
Amor à Prova
24 jan, 21:25
Terra Forte: Manuel é chamado a intervir para 'salvar' Flor
Terra Forte
Ontem às 22:45
1ª Companhia - Extra - 27 de janeiro de 2026
1ª Companhia
Hoje às 01:05
Só rir: Filipe Delgado fala e canta sozinho durante a noite
1ª Companhia
Há 3h e 31min
Dois às 10 - Primeira entrevista de Rodrigo Castelhano após ser expulso da «1.ª Companhia»
Dois às 10
Ontem às 09:50
Mais no TVI Player
A ACONTECER
Diogo Infante sobre Alexandra Lencastre: “Se fossemos casados na vida real, o casamento tinha durado muito pouco”
Dois às 10
Há 24 min
Projeto junta Alexandra Lencastre e Diogo Infante no amor
Dois às 10
Há 28 min
Cristina Ferreira revela curiosidade sobre o nome de Alexandra Lencastre que quase ninguém sabe
Dois às 10
Há 31 min
Alexandra Lencastre surpreende todos: “Posso dar uma novidade?”
Dois às 10
Há 33 min
Após 15 anos de casamento, Sara Barradas e José Raposo anunciam novidade
Dois às 10
Há 1h e 33min
Diário da Manhã - 27 de janeiro de 2026
Diário da Manhã
Hoje às 06:15
NOVELAS
Vem aí em «Amor à Prova»: Estado de saúde de Nico agrava-se
Novelas
Ontem às 10:59
Exclusivo «Terra Forte»: Trabalhadores manifestam-se contra Maria de Fátima e o passado fica em risco
Novelas
25 jan, 11:26
«Uma partilha difícil. Muito difícil»: Conhecido ator mostra a dura realidade, após meses de sofrimento
Novelas
Ontem às 16:06
Tomás Taborda, Dudu de «Terra Forte» é alvo de ataques homofóbicos e agressões graves
Novelas
Ontem às 13:53
Filho de Maria Botelho Moniz vive momento de grande felicidade: «Aquele brilho nos olhos»
Novelas
Ontem às 14:25
Exclusivo «Amor à Prova»: Cris assume que gosta de Alice
Novelas
Ontem às 09:29