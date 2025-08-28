TVI PLAYER
Mariana - 28 de agosto de 2025
Hoje às 02:10
Concorrente do Big Brother detido pela polícia após agredir colega da casa
Big Brother
Hoje às 08:43
1
«É amor»: em dia de aniversário, Catarina Furtado recebe presente de pessoa especial
V+ TVI
Ontem às 18:16
2
Bruna Gomes e Bernardo Sousa mudaram de casa e agora têm vivenda dos sonhos: «Um novo lar...»
Big Brother
Ontem às 21:17
3
A comida deve arrefecer antes de ir para o frigorífico? Especialista esclarece
Dois às 10
Ontem às 15:00
4
Bruna Gomes e Bernardo Sousa vivem férias de luxo! Fotos mostram romance e muita diversão
Big Brother
6 ago, 15:57
5
Piscinas de água quente em Portugal conquistam destaque internacional
Dois às 10
26 ago, 15:30
6
Conflito dentro e fora do Big Brother Verão: Mãe de Jéssica ataca Catarina Miranda sem dó, nem piedade
Big Brother
Hoje às 08:21
«É amor»: em dia de aniversário, Catarina Furtado recebe presente de pessoa especial
V+ TVI
Ontem às 18:16
É em Portugal: sem querer, encontrámos esta praia com um espelho de água límpida
Dois às 10
Ontem às 17:00
Vem aí «A Fazenda»: Gravidez em perigo... Júlia é presa por Ary e planeia viagem a Lisboa
Novelas
Hoje às 00:00
Cristina Ferreira distinguida pela imprensa internacional como uma das mulheres mais poderosas do mundo dos negócios
V+ TVI
Ontem às 15:58
O público quer juntar o ex-casal. Jéssica e Afonso vão voltar a ser inseparáveis... Ainda que contra a vontade de muitos
Big Brother
Ontem às 22:14
Reviravolta inesperada! Afonso Leitão e Jéssica Vieira recebem desafio insólito que vai mudar tudo na casa
Big Brother
Ontem às 22:06
Afonso Leitão também pede beijos a Jéssica Vieira e todos ficam de boca aberta
Big Brother
Há 1h e 32min
Inseparável de Jéssica Vieira, Afonso Leitão tem gesto de proteção com Catarina Miranda
Big Brother
Há 2h e 52min
A Protegida: Isabel tenta seduzir Nuno após duche misterioso
A Protegida
Ontem às 23:30
Catarina Miranda perde a cabeça com Afonso Leitão e Jéssica Vieira... e acaba por se declarar
Big Brother
Há 3h e 7min
Afonso Leitão agarra-se a Catarina Miranda e ignora desafio com Jéssica Vieira
Big Brother
Há 1h e 33min
Homem viola prima menor após levá-la a uma festa, com autorização da mãe
Dois às 10
Há 15 min
Raquel perdeu recentemente o marido e alerta para questões inconvenientes: «Não perguntem...»
Dois às 10
Há 40 min
Ivan e Alice perderam o pai de forma inesperada: «Todos os dias penso porque nos aconteceu a nós?»
Dois às 10
Há 44 min
Viúva há três meses, Raquel conta a dor de perder o marido: «Metade de mim morreu»
Dois às 10
Há 57 min
João Moreira participou no «Secret Story 7» com o próprio irmão. Veja como está agora
Dois às 10
Há 1h e 19min
Ainda se recorda da polémica Cristiana Dionísio do «Secret Story 5»? Veja como está agora
Dois às 10
Há 1h e 27min
Vem aí em «A Fazenda»: Após ser maltratada, Zulmira expulsa Joel
Novelas
14 ago, 09:30
Vem aí em «A Fazenda»: Miro salva Eduardo
Novelas
14 ago, 08:56
Fernanda Serrano de férias e em companhia especial: mergulhos, sorrisos e muita cumplicidade
Novelas
14 ago, 16:50
Exclusivo «A Fazenda»: Alba é raptada e nem imagina por quem
Novelas
14 ago, 08:15
Apresentadora partilha evolução surpreendente da "barriguinha" de grávida: «Pena que não é o meu caso»
Novelas
13 ago, 11:21
Vem aí em «A Fazenda»: Eva está confusa e pondera desistir do grande amor da sua vida
Novelas
13 ago, 10:10