Mariana - 28 de agosto de 2025

Hoje às 02:10
Concorrente do Big Brother detido pela polícia após agredir colega da casa

Big Brother
Hoje às 08:43
1

«É amor»: em dia de aniversário, Catarina Furtado recebe presente de pessoa especial

V+ TVI
Ontem às 18:16
2

Bruna Gomes e Bernardo Sousa mudaram de casa e agora têm vivenda dos sonhos: «Um novo lar...»

Big Brother
Ontem às 21:17
3

A comida deve arrefecer antes de ir para o frigorífico? Especialista esclarece

Dois às 10
Ontem às 15:00
4

Bruna Gomes e Bernardo Sousa vivem férias de luxo! Fotos mostram romance e muita diversão

Big Brother
6 ago, 15:57
5

Piscinas de água quente em Portugal conquistam destaque internacional

Dois às 10
26 ago, 15:30
6
Conflito dentro e fora do Big Brother Verão: Mãe de Jéssica ataca Catarina Miranda sem dó, nem piedade

Big Brother
Hoje às 08:21

É em Portugal: sem querer, encontrámos esta praia com um espelho de água límpida

Dois às 10
Ontem às 17:00

Vem aí «A Fazenda»: Gravidez em perigo... Júlia é presa por Ary e planeia viagem a Lisboa

Novelas
Hoje às 00:00

Cristina Ferreira distinguida pela imprensa internacional como uma das mulheres mais poderosas do mundo dos negócios

V+ TVI
Ontem às 15:58

O público quer juntar o ex-casal. Jéssica e Afonso vão voltar a ser inseparáveis... Ainda que contra a vontade de muitos

Big Brother
Ontem às 22:14

Reviravolta inesperada! Afonso Leitão e Jéssica Vieira recebem desafio insólito que vai mudar tudo na casa

Big Brother
Ontem às 22:06

Afonso Leitão também pede beijos a Jéssica Vieira e todos ficam de boca aberta

Big Brother
Há 1h e 32min

Inseparável de Jéssica Vieira, Afonso Leitão tem gesto de proteção com Catarina Miranda

Big Brother
Há 2h e 52min

A Protegida: Isabel tenta seduzir Nuno após duche misterioso

A Protegida
Ontem às 23:30

Catarina Miranda perde a cabeça com Afonso Leitão e Jéssica Vieira... e acaba por se declarar

Big Brother
Há 3h e 7min

Afonso Leitão agarra-se a Catarina Miranda e ignora desafio com Jéssica Vieira

Big Brother
Há 1h e 33min
Homem viola prima menor após levá-la a uma festa, com autorização da mãe

Dois às 10
Há 15 min

Raquel perdeu recentemente o marido e alerta para questões inconvenientes: «Não perguntem...»

Dois às 10
Há 40 min

Ivan e Alice perderam o pai de forma inesperada: «Todos os dias penso porque nos aconteceu a nós?»

Dois às 10
Há 44 min

Viúva há três meses, Raquel conta a dor de perder o marido: «Metade de mim morreu»

Dois às 10
Há 57 min

João Moreira participou no «Secret Story 7» com o próprio irmão. Veja como está agora

Dois às 10
Há 1h e 19min

Ainda se recorda da polémica Cristiana Dionísio do «Secret Story 5»? Veja como está agora

Dois às 10
Há 1h e 27min
Vem aí em «A Fazenda»: Após ser maltratada, Zulmira expulsa Joel

Novelas
14 ago, 09:30

Vem aí em «A Fazenda»: Miro salva Eduardo

Novelas
14 ago, 08:56

Fernanda Serrano de férias e em companhia especial: mergulhos, sorrisos e muita cumplicidade

Novelas
14 ago, 16:50

Exclusivo «A Fazenda»: Alba é raptada e nem imagina por quem

Novelas
14 ago, 08:15

Apresentadora partilha evolução surpreendente da "barriguinha" de grávida: «Pena que não é o meu caso»

Novelas
13 ago, 11:21

Vem aí em «A Fazenda»: Eva está confusa e pondera desistir do grande amor da sua vida

Novelas
13 ago, 10:10
