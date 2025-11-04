TVI PLAYER
Mariana - 4 de novembro de 2025
Hoje às 02:00
Mais Vistos
«O meu marido não trabalha: pago as contas todas em casa e não sei como será o nosso futuro»
V+ TVI
Ontem às 10:56
1
«Espero só chegar tranquilo»: Pedro Bianchi Prata vive noite de angústia antes de regressar a Portugal
Novelas
Ontem às 14:18
2
Pedro Bianchi Prata partilha momento marcante com o filho: «Basta um abraço para ficar completo»
Novelas
4 set, 10:05
3
Inês Aires Pereira expõe situação preocupante do filho e pede ajuda urgente aos seguidores
Novelas
Ontem às 16:36
4
Os filhos de Inês Aires Pereira são a cara chapada da mãe. Podemos comprovar!
Novelas
19 fev, 11:45
5
A bonita família de Marisa e Pedro: Todas as imagens da história de amor antes do Secret Story
Secret Story
29 out, 12:25
6
EM DESTAQUE
Após expulsão, Mariana falou com uma ex-concorrente do Secret Story. E foi surpreendida
Secret Story
Ontem às 21:35
Jona Diniz responsável por mudar visual de João Ricardo. E há quem tenha ficado em 'choque'
Dois às 10
Há 1h e 7min
Vem aí em «Terra Forte»: Rosa Maria deixa Flor em alerta
Novelas
Há 45 min
Isto é o dizem as redes sociais do fim da relação de Pedro e Marisa
Secret Story
Ontem às 17:21
Depois dos 40, este exercício pode ser ainda mais benéfico que o pilates
Dois às 10
Ontem às 16:30
Sem ideias para estimular o seu bebé? Este é o truque didático e infalível de Maria Botelho Moniz
Secret Story
Ontem às 18:02
TVI PLAYER
Secret Story 9 - Extra - 3 de novembro de 2025
Secret Story
Ontem às 23:55
Secret Story 9 - Especial - 3 de novembro de 2025
Secret Story
Ontem às 21:40
Isolado no quarto, Pedro Jorge desfaz-se em lágrimas após polémica com Marisa
Secret Story
Há 1h e 41min
Concorrentes veem a forte discussão entre Pedro e Marisa e muito mais, na tarde mais tensa de sempre
Secret Story
Ontem às 21:47
Leandro e Marisa Susana não têm dúvidas sobre Marisa e Pedro: «É o segredo deles...»
Secret Story
Há 45 min
Adriano Silva Martins dá opinião implacável: «A Marisa, ao ter este fraquinho pelo Bruno...»
Secret Story
Há 1h e 9min
A ACONTECER
Joana Diniz declara-se em direto a João Ricardo: «Sou completamente apaixonada»
Dois às 10
Há 8 min
Cristina Ferreira sobre discussão entre Pedro Jorge e Marisa: «Aquela frase deixa qualquer um de rastos»
Dois às 10
Há 14 min
Cristina Ferreira comenta reviravolta no «Secret Story 9»: «O país está todo em suspenso»
Dois às 10
Há 15 min
Cristina Ferreira reage a mudança na vida de João Ricardo que envolve Joana Diniz: «Foi a Joaninha que te mudou»
Dois às 10
Há 22 min
João Ricardo cumpriu um objetivo de há muito
Dois às 10
Há 22 min
Mariana - 4 de novembro de 2025
Mariana
Hoje às 02:00
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: António alerta Flor para o jogo duplo de Maria de Fátima
Novelas
Há 1h e 20min
Exclusivo «A Protegida»: Laura arrasta Clarice pelos cabelo e expulsa-a do palacete
Novelas
2 nov, 14:17
Inês Aires Pereira expõe situação preocupante do filho e pede ajuda urgente aos seguidores
Novelas
Ontem às 16:36
Fernanda Serrano impõe-se a seguidora e reage contra críticas ao filho
Novelas
Ontem às 16:19
Sensual como nunca: a fotografia de Ana Guiomar que somou mais de mil gostos numa hora
Novelas
Ontem às 15:55
Vem aí em «Terra Forte»: Flor e a família chegam ao Brasil para pôr o plano em marcha
Novelas
Ontem às 09:31