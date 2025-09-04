TVI PLAYER
Mariana - 4 de setembro de 2025
Hoje às 02:15
Mais Vistos
«Não estava a trabalhar». Em choque, ex-concorrente do Secret Story esclarece que 'escapou' à tragédia em Lisboa
Big Brother
Hoje às 11:55
1
Já há um “herdeiro” de Manuel Luís Goucha na TVI? «É um homem com uma carreira de peso»
V+ TVI
Ontem às 17:22
2
Da televisão aos encontros secretos. Já sabemos como começou o romance de Catarina Furtado e Carlão
V+ TVI
Ontem às 13:03
3
Jornalista da TVI foi mãe pela primeira vez. E o bebé tem nome de menino e de menina
V+ TVI
2 set, 16:37
4
Vem aí em «A Fazenda»: Talu acaba a relação com Eva para casar com Zuri
Novelas
Hoje às 09:21
5
Bomba em «A Fazenda»: Eva conta tudo sobre a chantagem a Talu. Ele reage assim...
Novelas
6 jul, 09:04
6
EM DESTAQUE
Elevador da Glória: Criança de 3 anos perde o pai e tem a mãe grávida ferida no hospital
Dois às 10
Hoje às 10:34
Morreu um dos homens mais ricos e conhecidos do mundo. E não tem filhos
V+ TVI
Há 1h e 49min
10 nacionalidades diferentes: de onde são as vítimas da tragédia em Lisboa?
Dois às 10
Hoje às 10:38
Vem aí em «A Protegida»: Virgílio fica em pânico com resultado das análises
Novelas
Hoje às 10:25
Passado conturbado e perda de custódia da filha com Sérgio Rossi? Após entrar no "Big Brother Verão", Bruna continua a dar que falar
V+ TVI
Há 3h e 33min
Afonso Leitão responde à pergunta mais aguardada: «Vê-se a ter uma relação romântica com a Catarina Miranda lá fora?»
Big Brother
Hoje às 08:46
TVI PLAYER
Vídeo amador mostra criança de três anos a ser resgatada dos destroços do acidente do Elevador da Glória
TVI Jornal
Há 2h e 40min
É oficial: Afonso assume perante o País que se vê a ter uma relação romântica com Miranda
Big Brother
Ontem às 22:47
"Estás bem?". Este foi o momento em que o menino alemão foi resgatado dos escombros do ascensor da Glória
TVI Jornal
Há 2h e 28min
Turista escapou ao descarrilamento por minutos. "Não dormi a noite passada. É horrível"
TVI Jornal
Há 2h e 16min
Catarina Miranda declara-se a Afonso Leitão. A resposta do aliado vai surpreendê-lo
Big Brother
Hoje às 11:38
Afonso Leitão e Catarina Miranda partilham momento íntimo antes de dormir
Big Brother
Hoje às 10:06
A ACONTECER
TVI - Em cima da hora - 4 de setembro de 2025
TVI - Em cima da hora
Há 2h e 38min
Vídeo amador mostra criança de três anos a ser resgatada dos destroços do acidente do Elevador da Glória
TVI Jornal
Há 2h e 40min
Cláudio Ramos oferece camisa que usou no «Dois às 10»: «Se quiser, diga que eu ofereço-lhe»
Dois às 10
Há 3h e 10min
Elevador da Glória: Quanto tempo irá levar a investigação das causas desta tragédia?
Dois às 10
Há 3h e 14min
Elevador da Glória: Turistas estrangeiros entre as vítimas. Quais os próximos passos das autoridades?
Dois às 10
Há 3h e 23min
Elevador da Glória: Criança de 3 anos que sobreviveu não larga o polícia que a salvou: «Fez muita diferença na vida desta criança»
Dois às 10
Há 3h e 39min
NOVELAS
Vem aí em «A Fazenda»: Talu acaba a relação com Eva para casar com Zuri
Novelas
Hoje às 09:21
Vem aí em «A Protegida»: Hector faz maldade à própria mãe
Novelas
Hoje às 09:53
Atriz da TVI denuncia fraude, que a pode prejudicar: «Nunca na vida... Nem que me pagassem»
Novelas
Hoje às 09:50
Este sítio é perfeito para aniversários e fica apenas a 1 hora de Lisboa. Até Ana Guiomar celebrou aqui
Novelas
Hoje às 11:18
Poucos sabem, mas Pepê Rapazote não é o verdadeiro nome deste ator. Surpreenda-se
Novelas
Hoje às 11:23
Vem aí em «A Fazenda»: Eva fica chocada ao saber que vai responder em tribunal por tentativa de homicídio
Novelas
Hoje às 08:40