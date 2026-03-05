Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Mariana - 5 de março de 2026

Hoje às 02:55
Mariana - 5 de março de 2026 - TVI

Mais Vistos

Cresceu num bairro social e viu rusgas da polícia em casa. Este é o passado que poucos conhecem de uma estrela da TVI

Dois às 10
Ontem às 12:15
1

João Jesus

Dois às 10
Ontem às 11:58
2

O País parou: Estes concorrentes do Secret Story desrespeitaram a Voz e foram expulsos em direto

Secret Story
Ontem às 12:50
3

Notícia de última hora sobre Cristiano Ronaldo leva a interrupção de programa em direto

V+ TVI
3 mar, 11:43
4

Era uma das portuguesas mais bonitas dos anos 90 e casou com um famoso apresentador. Aos 50 anos, vive uma vida bem diferente

V+ TVI
Ontem às 18:42
5

Lembra-se da taxista Rita? Entrou no Secret Story morena e apaixonou-se. Hoje está loira, veja como mudou

Secret Story
Ontem às 11:08
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Filipe Delgado é o novo Zé Maria? Ex-recruta surpreendido por Manuel Luís Goucha em direto

Secret Story
3 mar, 16:31

Era uma das portuguesas mais bonitas dos anos 90 e casou com um famoso apresentador. Aos 50 anos, vive uma vida bem diferente

V+ TVI
Ontem às 18:42

Aos 99 anos, Ruy de Carvalho recebe uma surpresa inesquecível: «Foi tão bom»

Dois às 10
Ontem às 09:49

Vem aí em «Terra Forte»: Reviravolta! Maria de Fátima decide recomeçar do zero

Novelas
3 mar, 12:00

Secret Story. Mãe de Catarina volta atrás e zanga-se com João: «Não vou admitir que chamem a minha filha de mentirosa»

Dois às 10
3 mar, 15:47

O País parou: Estes concorrentes do Secret Story desrespeitaram a Voz e foram expulsos em direto

Secret Story
Ontem às 12:50

TVI PLAYER

Amor à Prova - 4 de março - Veja o episódio aqui

Amor à Prova
Ontem às 23:37

Secret Story - Extra - 5 de março de 2026

Secret Story
Hoje às 00:15

Amor à Prova: Vítor tem gesto comovente com Domingos

Amor à Prova
Ontem às 22:25

Terra Forte: Marcus tem solução desoladora para Vivi

Terra Forte
Ontem às 23:15

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Ontem às 22:45

Terra Forte - Terra Forte: Marcus tem solução desoladora para Vivi - Veja o episódio aqui

Terra Forte
Hoje às 00:38
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Mariana - 5 de março de 2026

Mariana
Hoje às 02:55

Secret Story - Extra - 5 de março de 2026

Secret Story
Hoje às 00:15

Terra Forte: Vivi propõe a Marcus fugirem juntos e fazerem as pazes

Terra Forte
Ontem às 23:55

Terra Forte: Marcus faz uma proposta a Vivi para a deixar viver

Terra Forte
Ontem às 23:54

Terra Forte: Glória desmaia ao perceber o que pode ter acontecido a Vivi

Terra Forte
Ontem às 23:53

Terra Forte: A reação surpreendente de Glória ao saber que Vivi está viva

Terra Forte
Ontem às 23:52
Mais

NOVELAS

Exclusivo «Amor à Prova»: Vítor assume que tem uma amante

Novelas
3 mar, 09:36

Vem aí em «Terra Forte»: Joana quer assumir uma relação amorosa com Eva

Novelas
Ontem às 10:14

Momento único de Agir com a filha termina com reação hilariante de Catarina Gama

Novelas
Ontem às 15:21

“Não queria estar em mais lado nenhum”: Mia Rose abre portas da sua vida e surpreende com declaração emocionante

Novelas
Ontem às 15:01

Vem aí em «Amor à Prova»: André vai processar Ana e Alice?

Novelas
Ontem às 11:45

Vem aí em «A Protegida»: Isabel já não aguenta mais e desaba a chorar

Novelas
Ontem às 11:07