Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

Mariana - 6 de dezembro de 2026

Hoje às 02:00
Mariana - 6 de dezembro de 2026 - TVI

Mais Vistos

«Em processo de recuperação»: Sara Barradas vive 'luta' e deixa desabafo

Novelas
Ontem às 14:52
1

Em tempos de tempestade, Sara Barradas revela o seu gosto mais polémico

Novelas
15 nov 2025, 16:05
2

Após período de silêncio, família de Ruy de Carvalho faz novo comunicado

Dois às 10
4 jan, 22:25
3

Ruy de Carvalho

Dois às 10
29 dez 2025, 14:17
4

Furiosa após entrevista de Inês, Vera revela tudo o que manteve em segredo sobre a relação das duas

1ª Companhia
Ontem às 22:06
5

Maycon Douglas, ex-concorrente da Casa dos Segredos 8, continua desaparecido

Secret Story
4 jan, 18:43
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Estreia «Amor à Prova»: Alice e Tomás descobrem que o filho tem leucemia

Novelas
Ontem às 22:14

Fora do «Secret Story», Inês mostra-se insatisfeita com o que descobriu sobre Vera

Dois às 10
Ontem às 14:50

Rita Patrocínio e Tiago Teotónio Pereira vão ser pais (pela terceira vez)

Novelas
Ontem às 15:30

«Ela contou-me logo...»: Zé Lopes quebra silêncio sobre morte do irmão de Merche Romero. Óscar Romero tinha 52 anos

V+ TVI
Ontem às 09:49

O inesperado aconteceu. Marisa e Pedro Jorge relatam mudança abrupta na vida pessoal

1ª Companhia
Ontem às 13:49

«Em processo de recuperação»: Sara Barradas vive 'luta' e deixa desabafo

Novelas
Ontem às 14:52

TVI PLAYER

Noélia chega ao limite em conversa com Pedro Barroso e fica lavada em lágrimas

1ª Companhia
Há 1h e 5min

Kina ameaça desistir da Primeira Companhia: «Vou para minha casa»

1ª Companhia
Hoje às 00:19

Amor à Prova: episódio de estreia

Amor à Prova
Ontem às 22:10

Comandante José Moutinho faz discurso sobre vida de Sara Santos: «É um exemplo»

1ª Companhia
Há 2h e 6min

1ª Companhia - Extra - 5 de janeiro de 2026

1ª Companhia
Ontem às 23:35

Dois às 10 - Primeira entrevista de Inês após ficar em segundo lugar no «Secret Story 9»

Dois às 10
Ontem às 09:50
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Marisa revela perguntas insólitas da filha depois da saída dos pais do “Secret Story 9”

Dois às 10
Há 1 min

Em direto, Marisa desaba em lágrimas ao recordar atitude de pai de Pedro

Dois às 10
Há 2 min

Marisa confessa com quem mantém ligação do “Secret Story 9”

Dois às 10
Há 7 min

Marisa revela se já conversou com Leandro: “Fica prometido”

Dois às 10
Há 8 min

Marisa explica como está a relação entre a sua família e a de Pedro

Dois às 10
Há 18 min

Cristina Ferreira para Marisa: “É a única vez que eu vejo a mãe do Pedro contra ti”

Dois às 10
Há 18 min
Mais

NOVELAS

Más notícias em «Amor à Prova»: «O Nico tem leucemia»

Amor à Prova
Ontem às 22:07

Vem aí «Terra Forte»: Flor confessa desejo de vingança e revela segredo que pode mudar tudo

Novelas
Há 2h e 56min

Estreia «Amor à Prova»: Cris é o culpado do acidente de Nico?

Novelas
Ontem às 21:45

Kelly Bailey e Lourenço Ortigão surpreendem ao mostrar imagens nunca antes vistas com o filho

Novelas
Ontem às 11:06

«Intenso, cansativo»: Grávida do terceiro filho, Inês Aires Pereia abre o coração sobre um novo começo

Novelas
Ontem às 14:31

Ana Guiomar faz mudança de visual radical e deixa recado atrevido

Novelas
Ontem às 12:26