Oops...
Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponívelA página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.
Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido
Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.
Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro
Agradecemos a sua colaboração.
Veja Mais
Daniela Santos reage ao pedido de namoro de Afonso Leitão a Catarina Miranda: «Se quisesse viver de polémicas…»
Dois às 10
Há 44 min
«Eu tenho mais que fazer»: Daniela Santos reage às novidades na relação de Afonso Leitão a Catarina Miranda
Dois às 10
Há 44 min
Após envolvimento com Afonso Leitão, Cláudio Ramos questiona Daniela Santos: «O teu coração está ocupado?»
Dois às 10
Há 44 min
Cristina Ferreira aborda Daniela Santos sobre o pedido de namoro de Afonso Leitão a Catarina Miranda: «Imaginavas aquilo?»
Dois às 10
Há 44 min
Cristina Ferreira comenta relação amorosa: «Dos casais mais felizes e apaixonados»
Dois às 10
Há 48 min
Mais Vistos
EM DESTAQUE
Pai de Fábio fala do 'romance' do filho com Liliana: «Estou habituado a vê-lo com outras raparigas. É mais uma»
Dois às 10
Há 2h e 6min
Kelly Bailey e Lourenço Ortigão mais cúmplices do que nunca nos preparativos para casamento
Novelas
Ontem às 15:29
Antiga apresentadora da TVI volta às origens e mostra-se a vender na feira com o namorado: «Só me sentei para comer»
Dois às 10
Há 2h e 27min
TVI PLAYER
Fábio enfia-se na cama de Liliana para passar a noite: «Não penses no que está lá fora»
Secret Story
Há 53 min
A ACONTECER
Daniela Santos reage ao pedido de namoro de Afonso Leitão a Catarina Miranda: «Se quisesse viver de polémicas…»
Dois às 10
Há 44 min
«Eu tenho mais que fazer»: Daniela Santos reage às novidades na relação de Afonso Leitão a Catarina Miranda
Dois às 10
Há 44 min
Após envolvimento com Afonso Leitão, Cláudio Ramos questiona Daniela Santos: «O teu coração está ocupado?»
Dois às 10
Há 44 min
Cristina Ferreira aborda Daniela Santos sobre o pedido de namoro de Afonso Leitão a Catarina Miranda: «Imaginavas aquilo?»
Dois às 10
Há 44 min
NOVELAS
Em 1992 esta atriz foi considerada a mulher mais bonita Portugal. Como está agora?
Novelas
Ontem às 14:21
Kelly Bailey e Lourenço Ortigão mais cúmplices do que nunca nos preparativos para casamento
Novelas
Ontem às 15:29