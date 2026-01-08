TVI PLAYER
Mariana - 8 de janeiro de 2026
Hoje às 02:00
Maycon Douglas, ex-concorrente da Casa dos Segredos 8, continua desaparecido
Secret Story
4 jan, 18:43
1
Ator amigo de Maycon faz partilha de partir o coração: «Só Deus sabe o que nós passamos»
1ª Companhia
Ontem às 18:24
2
Após as últimas notícias sobre Maycon Douglas, Renata Reis expõe mensagens que recebeu
V+ TVI
Ontem às 12:42
3
Da participação no Secret Story ao pós-reality: As imagens dos melhores momentos de Maycon Douglas
1ª Companhia
Ontem às 18:48
4
Cristina Ferreira reage à trágica morte de Maycon Douglas
1ª Companhia
Ontem às 21:22
5
Romance, sol e paraíso! Veja as férias de sonho de Bruna Gomes e Bernardo Sousa: «Chegámos à ilha da magia»
1ª Companhia
Ontem às 19:00
6
pri
De Afonso Leitão a João Ricardo. Ex-concorrentes que partilharam casa com Maycon Douglas juntam-se para se despedir do DJ
Dois às 10
Há 2h e 6min
Vem aí em «Terra Forte»: Flor recusa a herança?
Novelas
Há 2h e 35min
Maycon terá assumido novo amor antes de morrer. E esta declaração apaixonada pode revelar a mulher mistério
1ª Companhia
Há 1h e 36min
Jornalista partilha com os portugueses: "Há quase oito anos perdi a minha filha. Entrei noutro tipo de vício..."
Dois às 10
Ontem às 17:45
«Sempre bem acompanhada»: Mulher de Agir partilha momento especial na reta final da gravidez
Novelas
Ontem às 16:32
Longe da televisão, ator dos "Morangos com Açúcar" vive drama familiar: «Não há mais nada a fazer...»
V+ TVI
Ontem às 17:26
TVI PLAYER
1ª Companhia - Extra - 8 de janeiro de 2026
1ª Companhia
Hoje às 00:00
Amor à Prova: Luz apanha Amália em flagrante?
Amor à Prova
Ontem às 22:10
Kina conta história impressionante: «O meu irmão deu-me um tiro na cabeça aos 4 anos»
1ª Companhia
Há 1h e 5min
As imagens inéditas do romance de Maycon Douglas que poucos conheciam antes da sua morte
Dois às 10
Há 49 min
Goucha - «Casa dos Segredos»: Maycon foi o sexto classificado do reality show da TVI!
Goucha
8 jan 2025, 16:50
Faz 15 anos que um dos crimes mais macabros de sempre assombrou o país. Recorda-se?
Dois às 10
Ontem às 12:37
Diziam que Miguel nunca iria andar ou falar. Hoje, impressiona com a sua profissão
Dois às 10
Há 16 min
As imagens inéditas do romance de Maycon Douglas que poucos conheciam antes da sua morte
Dois às 10
Há 49 min
Mariana - 8 de janeiro de 2026
Mariana
Hoje às 02:00
1ª Companhia - Extra - 8 de janeiro de 2026
1ª Companhia
Hoje às 00:00
Amor à Prova: «Vou dar notícias que podem ajudar ou virar de pernas para o ar a vida de várias pessoas»
Amor à Prova
Ontem às 23:06
Terra Forte: Sammy e António confrontam-se e trocam ameaças físicas
Terra Forte
Ontem às 23:05
Vem aí em «Amor à Prova»: Eis os resultados dos testes de paternidade de Cris e Bruno
Novelas
6 jan, 11:22
Reviravolta em «Terra Forte»: Quem é Caio, o homem que quer acabar com a vida de Maria de Fátima?
Novelas
Ontem às 09:24
«Vítima de um aneurisma »: Ator de Morangos com Açúcar vive a fase mais difícil da sua vida
Novelas
Ontem às 14:39
«Chegou o meu presente maior»: Fernanda Serrano é surpreendida e vive dia inesquecível
Novelas
Ontem às 14:59
«Tomar conta da minha mãe»: Conhecida atriz vê a vida a dar uma grande reviravolta
Novelas
Ontem às 14:15
Vem aí «A Protegida»: Isabel acusa Francisco e provoca um confronto explosivo
Novelas
3 jan, 14:12